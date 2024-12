A incobrabilidade da factura no SNS

Com mais dados e os retratos descritivos feitos pelas ULS no inquérito da IGAS, há menos razões para não responder a esta questão que os hospitais enfrentam.

Um dia no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) é relatado numa reportagem publicada pelo PÚBLICO em Março deste ano. Nela, profissionais de saúde contam como enfrentam o aumento da procura daqueles serviços por parte de grávidas estrangeiras. O recurso ao Google como tradutor para prestar informações às grávidas é uma das ferramentas utilizadas. Mas os desafios não se ficam pela língua: muitas daquelas futuras mães chegam aos serviços de saúde com gravidezes mal vigiadas, o que se traduz num risco para as próprias e num aumento da exigência profissional para quem as segue.