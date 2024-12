Trump, a NATO e a defesa europeia

Donald Trump venceu. E venceu com uma vitória inequívoca. Venceu a Casa Branca, controla o Senado e a Câmara dos Representantes e tem uma maioria que o apoia no Supremo Tribunal. Isto é, controla o executivo, o legislativo e o judicial. Será todo poderoso e, dizem muitos cientistas políticos, que tenderá a pôr em causa o princípio fundamental dos pais fundadores da democracia americana: o princípio dos checks and balances. Que significado tem isso sobre a política externa norte-americana? O de que Trump poderá levar à prática as políticas que entender. E sem qualquer limitação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt