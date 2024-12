Rússia diz que há uma tentativa de revolução na Geórgia “no caminho da Ucrânia”

Dmitry Medvedev, responsável pela segurança russa, disse, este domingo que está a decorrer uma tentativa de revolução na Geórgia, onde eclodiram protestos contra a decisão do governo de suspender as conversações sobre a adesão à União Europeia. Durante o fim-de-semana, milhares de pessoas protestaram nas ruas contra a decisão de o governo congelar o processo de adesão do país à UE.

O antigo Presidente russo afirmou, através do Telegram, que a Geórgia está “a seguir rapidamente o caminho da Ucrânia, em direcção ao abismo escuro. Normalmente, este tipo de coisas acaba muito mal”.

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, afirmou no domingo que a Presidente Salome Zourabichvili terá de abandonar o cargo no final do seu mandato, este mês, apesar de ter declarado que se recusaria a fazê-lo.

A Presidente Salome Zourabichvili, que se opõe ao governo e apoia a adesão à UE, mas cujos poderes são principalmente cerimoniais, disse que não deixaria o cargo quando o seu mandato terminasse no próximo mês, porque o novo parlamento era ilegítimo e não tinha autoridade para nomear o seu sucessor.

O Sonho Georgiano obteve quase 54% dos votos nas eleições de 26 de Outubro, derrotando uma oposição que diz que a votação foi manipulada. Tanto o partido no poder como a comissão eleitoral da Geórgia afirmam que as eleições foram livres e justas. Os países ocidentais apelaram a uma investigação.

"Não haverá Maidan na Geórgia”

O partido no poder fez campanha para manter o país em paz e acusa a oposição de tentar arrastar a Geórgia para uma guerra com a Rússia, em nome do Ocidente.

O primeiro-ministro Kobakhidze acusou os opositores à suspensão da adesão à UE de estarem a planear uma revolta, à semelhança dos protestos de Maidan, na Ucrânia, em 2014, que depuseram um presidente pró-russo.

“Algumas pessoas querem que esse cenário se repita na Geórgia. Mas não haverá Maidan na Geórgia”, disse Kobakhidze.

A imprensa georgiana noticiou que os diplomatas mais graduados do país nos Estados Unidos, Itália, Países Baixos e Lituânia se demitiram em protesto contra a suspensão das conversações com a UE.

Mais de 200 diplomatas no activo assinaram uma carta aberta condenando a posição do governo. Centenas de funcionários dos ministérios da defesa, da justiça e da educação da Geórgia, bem como do banco central, também assinaram cartas abertas condenando a decisão de congelar as negociações de adesão à UE.

Kobakhidze também rejeitou a decisão dos Estados Unidos de suspender a sua parceria estratégica com a Geórgia como um “acontecimento temporário”, dizendo que a Geórgia iria falar com a nova administração do Presidente eleito Donald Trump quando esta tomar posse em Janeiro.

Milhares nas ruas em protestos

Milhares de manifestantes reuniram-se no final do dia de sábado em Tbilisi, capital da Geórgia, construindo barricadas, partindo janelas e lançando fogo de artifício em frente ao parlamento, em protesto contra o governo que cancelou as conversações para a adesão à UE.

A polícia de choque respondeu disparando canhões de água e gás lacrimogéneo contra as multidões. As manifestações foram de longe as maiores desde que o partido no poder, cada vez mais anti-ocidental, foi reeleito no mês passado numa votação que a oposição pró-UE diz ter sido manipulada.

A certa altura, deflagrou um pequeno incêndio no edifício do Parlamento, possivelmente provocado por um fogo de artifício. Os manifestantes queimaram uma efígie do homem mais rico da Geórgia, o fundador do partido no poder, Bidzina Ivanishvili, nas escadas do parlamento.

Os meios de comunicação social georgianos noticiaram outros protestos em vilas e cidades de todo o país.

No sábado, o primeiro-ministro Irakli Kobakhidze acusou a oposição pró-UE de estar a planear uma revolução. O Serviço de Segurança do Estado afirmou que os partidos políticos estavam a tentar “derrubar o governo pela força”.

O país, que foi durante muito tempo um dos Estados mais firmemente pró-ocidentais a emergir do desmembramento da União Soviética, mas que ultimamente se tem aproximado da órbita de Moscovo, entrou em crise na quinta-feira, quando o partido no poder, o Sonho Georgiano, declarou que ia suspender as conversações de adesão à União Europeia nos próximos quatro anos. Acusou a UE de estar a chantagear a Geórgia.

A adesão à UE é um tópico popular e consensual na Geórgia, que tem o objectivo de aderir ao bloco consagrado na sua Constituição.

Em frente ao edifício do Parlamento da capital, onde as bandeiras da UE e da Geórgia estavam penduradas lado a lado, a manifestante Tina Kupreishvili disse que queria que a Geórgia mantivesse o seu compromisso constitucional de adesão à UE.

“O povo da Geórgia está a tentar proteger a sua Constituição, a tentar proteger o seu país e o Estado, e está a tentar dizer ao nosso governo que o Estado de direito é tudo”, disse à Reuters.

O Ministério do Interior afirmou no sábado ter detido 107 pessoas na capital, Tbilisi, durante um protesto na noite de sexta-feira, em que os manifestantes construíram barricadas ao longo da Avenida Rustaveli e lançaram fogo de artifício contra a polícia de choque, que utilizou canhões de água e gás lacrimogéneo para os dispersar.