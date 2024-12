Partido de centro-esquerda que governa na Roménia à frente nas sondagens

Os sociais-democratas (PSD), partido de esquerda no poder na Roménia, deverão ganhar o maior número de votos nas eleições parlamentares de domingo, derrotando um movimento de extrema-direita que desafia a orientação pró-ocidental do país, e que surpreendeu os especialistas depois de vencer a primeira volta das eleições presidenciais da semana passada.

Segundo o jornal The Guardian, as sondagens à saída do hemiciclo, no domingo, mostraram que o PSD obteve 26% dos votos, à frente da Aliança para a União dos Romenos (AUR), de extrema-direita, com 19%. O PSD tinha 32,5% dos lugares no último parlamento, enquanto a AUR tinha 8,5%.

O primeiro-ministro social-democrata cessante, Marcel Ciolacu, ficou em terceiro lugar na primeira volta do escrutínio presidencial, e consequentemente arredado da segunda volta, após uma campanha dominada pelas preocupações dos eleitores com o custo de vida e pela decepção face às lutas internas dos principais partidos e às alegações de corrupção.

Comentando as sondagens à boca das urnas, Ciolacu disse que os eleitores tinham confirmado que queriam que o investimento continuasse. Se as sondagens forem confirmadas pelos resultados oficiais, uma coligação pró-ocidental liderada pelo PSD terá provavelmente lugares suficientes no parlamento para formar governo.

De acordo com a Deutsche Welle, os partidos de extrema-direita devem obter ganhos consideráveis nestes eleições. O seu resultado combinado deve chegar aos 30%, o que indica um parlamento fragmentado.

Sismo político na Roménia

A eleição deste domingo acontece uma semana depois de Călin Georgescu, um independente de extrema-direita, próximo de Moscovo e assumidamente anti-Nato, que até então tinha apenas 5% das sondagens, ter ficado em primeiro lugar na primeira volta das presidenciais, um resultado que abalou a política romena. Até porque os dois principais partidos – o Partido Social Democrata (PSD), de centro-esquerda, e o Partido Nacional Liberal (PNL), conservador – ficaram sem hipóteses de concorrer à segunda volta das presidenciais.

Entretanto, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão sem precedentes, exigindo que todos os votos fossem recontados, dando, deste modo, razão a uma queixa de um candidato que alegou irregularidades na votação obtida por Elena Lasconi, que acabou por ficar em segundo lugar.

Na sexta-feira, o mesmo tribunal decidiu adiar a confirmação oficial dos resultados para a próxima segunda-feira, aumentando ainda mais a incerteza no panorama político. A segunda volta das eleições estava agendada para o próximo domingo, dia 8 de Dezembro. A formação do governo dependerá de quem ganhar as eleições presidenciais, uma vez que o Presidente nomeia o primeiro-ministro.

O Conselho Supremo de Defesa, a principal agência de segurança da Roménia, anunciou a abertura de uma investigação à possibilidade de ter havido interferência externa durante as eleições. Ao mesmo tempo, a entidade reguladora das comunicações pediu à Comissão Europeia que apure a acção da rede social TikTok na campanha para a primeira volta das presidenciais.