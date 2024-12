Cinco nomes a seguir na nova Comissão Europeia

O novo elenco do colégio de comissários que compõe a Comissão Europeia de Ursula Von der Leyen nos próximos quatro anos tem vários nomes e novidades a ter em conta, especialmente face a alguns dos principais objectivos da Comissão, na transição ecológica, na defesa face à Guerra na Ucrânia e na possível escalada do conflito no Médio Oriente, ou ainda na estabilidade financeira dos Estados-membros e do sistema financeiro europeu. Eis alguns dos nomes a ter em conta:

Teresa Ribera

A socialista espanhola foi um dos pontos de discórdia na eleição da nova Comissão. Oposta pelo PP espanhol, que a apontou como responsável na tragédia das cheias em Valência, o PPE acabou por aceitar Ribera, depois de um veto inicial, para liderar a super-pasta da Transição Limpa, Justa e Competitiva, e a Concorrência na Comissão.

Teresa Ribera foi lançada por Von der Leyen para manter a UE “no bom caminho para atingir os seus objectivos estabelecidos no Pacto Verde”. Ribera prometeu, na sua audição, “acelerar a transição ecológica e melhorar a capacidade do bloco para lidar com as inundações e secas extremas que se estão a tornar mais comuns".

Kaja Kallas

A ex-primeira-ministra da Estónia é a escolhida para suceder a Josep Borrell como alto representante para a Política Externa e de Segurança.

Oriunda de um país que faz fronteira com a Rússia e que já recebeu ameaças de Putin, Kallas prometeu fazer a Rússia “pagar” por “destruir a Ucrânia”, mantendo uma posição altamente crítica e assertiva contra Moscovo, numa altura de plena escalada na guerra na Ucrânia.

Já em relação à Palestina, Kallas afirmou que o cenário na Faixa de Gaza é “verdadeiramente desolador” pelo que iria “fazer tudo o que está ao nosso alcance para pôr termo a esta situação”

Raffaele Fitto

A nomeação do italiano Raffaele Fitto foi uma concessão. Originalmente vetada pelos Socialistas e Democratas, o nome indigitado pelo Governo de Giorgia Meloni para a Comissão Europeia é um de dois representantes da extrema-direita no colégio de comissários.

Esquivo na sua audição em Bruxelas ao evitar, Fitto recusou discutir as suas visões políticas, mas acabou por ser aceite para assumir a pasta de vice-presidente da Comissão Europeia para a Coesão e Reformas.

O representante italiano prometeu, como uma das suas principais medidas, duplicar o orçamento da Comissão europeia para a Habitação de 7 para 14 milhões de euros e defendeu uma política virada para as regiões.

Maria Luís Albuquerque

A ex-ministra das Finanças do Governo liderado por Pedro Passos Coelho foi a escolhida pelo Governo português para assumir a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e Investimento.

Na sua audição no Parlamento Europeu, Maria Luís Albuquerque defendeu a sua “particular combinação de experiência e conhecimento” na implementação de políticas públicas, apesar das várias críticas vindas dos eurodeputados da esquerda portuguesa face a medidas tomadas enquanto ministra em Portugal.

Defendeu ainda como prioridade garantir “estabilidade e integridade do sistema financeiro” assim como avançar na desburocratização para as empresas, definida por Von der Leyen.

Andrius Kubilius

A criação de um comissário para a Defesa é uma novidade desta Comissão Von der Leyen. Andrius Kubilius, representante nomeado pela Lituânia, que foi primeiro-ministro do seu país, foi o escolhido para assumir a pasta.

Na sua audição, Kubilius defendeu um aumento significativo nos gastos na área da Defesa devido à ameaça da Rússia, que diz ter uma capacidade produtiva que coloca um “sinal de alarme em todos nós”, exortando a um desenvolvimento da produção de armamento na Europa.

O novo comissário prometeu não haver qualquer tipo de competição entre ele e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmando que a UE tem uma capacidade que a aliança atlântica não tem: a de recolher financiamento.