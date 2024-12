Antigo ministro da Defesa israelita alerta para limpeza étnica em Gaza

O antigo ministro da Defesa israelita Moshe Yaalon acusou Israel de cometer crimes de guerra e de limpeza étnica na Faixa de Gaza. O comentário provocou uma forte repreensão por parte das altas esferas do Governo de Benjamin Netanyahu​.

Yaalon, um antigo general que já ocupou os cargos de chefe de Estado-Maior do Exército israelita e de ministro da Defesa, disse aos meios de comunicação de Israel que a ala mais radical da administração de extrema-direita de Benjamin Netanyahu pretendia expulsar os palestinianos do Norte de Gaza e queria restabelecer os colonatos judaicos nessa zona.

“Sou obrigado a alertar para o que está a acontecer lá e que nos está a ser escondido”, disse este domingo, 1 de Dezembro, Yaalon à emissora pública israelita Kan. “No fim de contas, estão a ser cometidos crimes de guerra.”

Yaalon liderou o Ministério da Defesa num Governo de Netanyahu, entre 2013 e 2016, e tem sido, desde então, um crítico feroz do primeiro-ministro.

O Likud, o partido de Netanyahu, acusou Yaalon de espalhar "mentiras caluniosas" e o ministro dos Negócios Estrangeiros Gideon Saar, líder de um pequeno partido de direita, disse que as acusações não tinham fundamento.

“Tudo o que Israel faz está em conformidade com o direito internacional e é uma pena que o ex-ministro Yaalon não se aperceba dos danos que causou e se retracte”, afirmou numa conferência organizada pelo jornal Israel Today.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu em Novembro mandados de captura contra Netanyahu e o seu antigo chefe da Defesa Yoav Gallant, por alegados crimes de guerra e contra a humanidade no conflito de Gaza. Netanyahu e Gallant rejeitaram as acusações.

Numa outra entrevista, transmitida este sábado, Yaalon avisou que Israel está numa encruzilhada, com o Governo a procurar "conquistar, anexar, efectuar uma limpeza étnica".

“O que é que se passa ali [no Norte de Gaza]? Não há Beit Lahiya, não há Beit Hanoun, eles estão agora a operar em Jabaliya e basicamente a limpar a área dos árabes”, disse Yaalon, referindo-se aos bairros palestinianos a norte da cidade de Gaza.

Acrescentou ainda que os radicais do Governo de Netanyahu pretendem estabelecer uma colónia judaica na zona, 19 anos após a retirada de Israel do território – uma saída de cena a que Yaalon se opôs na altura, motivando a sua demissão do cargo de chefe de Estado-Maior do Exército israelita.