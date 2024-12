Carlos Tavares deixa liderança do grupo Stellantis

Gestor português, que estava à frente do grupo que detém marcas como a Peugeot e a Opel, com produção em território nacional, apresentou o seu pedido de demissão antes da saída prevista para 2026.

Carlos Tavares, presidente executivo do grupo Stellantis apresentou, e viu já aceite, o seu pedido de demissão das funções que exercia até agora à frente da construtora automóvel dona das marcas Peugeot, Fiat e Opel, entre outras.

Em comunicado emitido este domingo, a companhia que detém uma unidade industrial em Mangualde diz que "o conselho de administração da empresa, presidido por John Elkann, aceitou hoje [este domingo] a demissão de Carlos Tavares do seu cargo de presidente executivo com efeitos imediatos".

A saída de Carlos Tavares (66 anos) já tinha sido anunciada, mas a sua reforma estava agendada só para 2026, conforme anunciou o grupo há menos de dois meses. Mas desde aí, algo mudou.

“O sucesso da Stellantis desde a sua criação assenta num alinhamento perfeito entre os accionistas de referência, o conselho de administração e o presidente executivo [Carlos Tavares]. No entanto, nas últimas semanas surgiram pontos de vista diferentes que levaram o conselho de administração e o presidente executivo a tomar a decisão de hoje", afirma o director independente do grupo Henri de Castries, citado no comunicado emitido esta noite pela Stellantis.

Na mesma comunicação, Elkann agradece a Carlos Tavares, "pelos seus anos de serviço dedicado e pelo papel que desempenhou na criação do Stellantis, para além das anteriores reestruturações da PSA e da Opel", esforço que colocou o grupo, acrescenta, "no caminho para nos tornarmos um líder global no nosso sector". Carlos Tavares era CEO da Stellantis desde 2014.

Para já, será criado um comité executivo interino, presidido por John Elkann, esperando o conselho de administração que até ao final do primeiro semestre de 2025 o presidente executivo que sucederá a Carlos Tavares seja nomeado.

A nota da Stellantis ao mercado confirma ainda "as orientações que apresentou à comunidade financeira em 31 de Outubro de 2024, relativamente aos seus resultados para o ano completo de 2024".