Todo-o-terreno: João Ferreira conquista Taça do Mundo 21 anos depois de Carlos Sousa

Piloto leiriense terminou a Baja do Dubai, última prova do campeonato, na segunda posição.

O piloto português João Ferreira (Mini), navegado por Filipe Palmeiro, venceu neste domingo a Taça do Mundo de todo-o-terreno em automóveis, 21 anos depois de Carlos Sousa ter conquistado o troféu.

João Ferreira terminou a Baja do Dubai, última prova do campeonato, na segunda posição, a 3m14,2s do vencedor, o qatari Nasser Al-Attiyah (Taurus). Denis Krotov (Taurus) foi o terceiro, a 7m37,5s.

"Vencemos as três competições que nos propusemos conquistar no início do ano, o Campeonato de Portugal, a Taça da Europa e a Taça do Mundo. Estou extremamente feliz pelo desempenho que tivemos", começou por dizer João Ferreira, que já se tinha sagrado campeão nacional e europeu de Bajas nesta temporada.

"Houve alturas em que não foi fácil, mas terminámos com um pódio (segundo lugar da geral), vencemos a nossa categoria. É mais uma vitória para Portugal. A Taça do Mundo já não era conquistada desde o Carlos Sousa", sublinhou o piloto leiriense, que, "a partir de amanhã", começa "a pensar no Dakar".

O outro português em prova, João Dias (Can-Am), teve problemas e terminou em 31.º, a 4h35m37,3s do vencedor.