Sp. Braga vence AFS à justa na Vila das Aves

O Sp. Braga venceu este domingo o AFS, por 0-1, com golo de Gabrí Matínez (69’), em jogo da 12.ª jornada, que permitiu à formação de Carlos Carvalhal manter o quinto lugar, com 23 pontos, a um do Santa Clara e ainda à espera do resultado do rival de Guimarães, 6.º da tabela a cinco pontos.

Com o guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa na bancada (lesão de última hora), brilhou na baliza do AFS o brasileiro Simão Bertelli, a impedir que o Sp. Braga saísse da Vila das Aves com um resultado robusto.

O desgaste da ronda da UEFA, onde venceu o Hoffenheim (3-0) para a quinta ronda da Liga Europa, poderá justificar as dificuldades do Sp. Braga para ultrapassar os avenses.

Bruma desperdiçou mesmo um penálti (79’) que permitiria um final de noite mais tranquilo, tendo o AFS, mesmo reduzido a dez unidades, alimentado a esperança até final.

Com este resultado, o Sp. Braga somou a terceira vitória consecutiva e ainda o terceiro jogo sem sofrer golos, enquanto o AFS, com 10 pontos, ocupa o 14.º lugar da classificação, aumentando para cinco a série de jogos sem vencer, tendo sido já eliminado da Taça de Portugal.