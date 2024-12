Rosa Mota volta a ganhar minimaratona de Macau aos 66 anos

A portuguesa Rosa Mota repetiu este domingo a vitória na minimaratona de Macau, aos 66 anos, no quarto triunfo da ex-campeã olímpica na distância.

Rosa Mota já tinha vencido em 2018, 2019 e 2023 a minimaratona, de 6,3 quilómetros, prova que integra a Maratona Internacional de Macau.

O etíope Debele Fikadu Kebebe também repetiu a vitória do ano passado na maratona, com 02:12:16, seguido do queniano Anderson Seroi e do etíope Mesfin Teshome Bekele.

Na prova feminina, a vitória foi da russa Alexandra Morozova, com 02:24:32, seguida das quenianas Rodah Jepkorir Tanui e Tecla Kirongo, que repetiram o segundo e o terceiro lugares alcançados no ano passado.

Cerca de 12 mil participantes marcaram presença no evento.