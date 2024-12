Edoardo Bove cai inanimado em jogo da Fiorentina com o Inter

O médio da Fiorentina, de 22 anos, caiu no relvado aos 17 minutos do encontro e foi assistido pela equipa médica. Recuperou a consciência e está a respirar sozinho.

O futebolista italiano Edoardo Bove caiu este domingo, 1 de Dezembro, inanimado durante a recepção da Fiorentina ao Inter de Milão, em encontro da 14.ª jornada da Liga italiana, que foi suspenso. O jovem de 22 anos foi transportado para o hospital, consciente e estável.

O médio da Fiorentina, de 22 anos, caiu no relvado aos 17 minutos do encontro e foi assistido pela equipa médica, com os restantes jogadores das duas equipas a fazerem uma roda à sua volta.

Bove acabou por ser retirado do Estádio Artemio Franchi de ambulância, com o árbitro a suspender o encontro e as equipas a recolherem ao balneário.

De acordo com a Sky Sport Italia, Bove foi transportado para o Hospital Careggi, perto do estádio da Fiorentina. Contrariando o que avançou inicialmente, o canal italiano diz que o jogador está consciente e a respirar sozinho.

Um porta-voz da liga italiana esclareceu que o encontro foi suspenso e será concluído numa data a definir.

Notícia actualizada às 18h27 com o estado de saúde de Edoardo Bove.