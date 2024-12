Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim é o nome que os adeptos do Botafogo terão de memorizar e eternizar para que as novas gerações possam evocar com a devida pompa e circunstância uma das maiores conquistas do clube de “monstros” como Mané Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho ou Túlio Maravilha, entre outros que esperam no Olimpo pelo português.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt