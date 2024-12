Ruben Amorim chega à primeira vitória e primeira goleada na Premier League

Já se sente o efeito Amorim no Manchester United? Tal como acontece no Sporting com João Pereira, ainda é cedo para dizer, mas os “red devils” conseguiram, neste domingo, algo que já não faziam em Old Trafford há mais de três anos, uma goleada. No terceiro jogo com o técnico português no banco, o United venceu o Everton por 4-0, algo que há muito não se via no Teatro dos Sonhos – a última goleada por quatro ou mais golos acontecera em Agosto de 2021, frente ao Leeds United.

Depois do empate em Ipswich e da vitória tangencial sobre o Bodo/Glimt (3-2) para a Liga Europa, o United teve a sua primeira grande tarde com o novo técnico e já se nota uma espécie de renascimento de alguns jogadores, como Marcus Rashford, que já marcou dois golos (um deles neste domingo), Joshua Zirkzee, autor de um "bis", e, acima de todos, Amad Diallo, que já fez três assistências desde que Amorim o encostou a uma das alas.

O jogo ficou fácil para os “red devils” a partir dos 34’, com um autogolo de Jarrad Branthwaite na sequência de um canto de Bruno Fernandes. O segundo tardou pouco a aparecer, desta vez de Joshua Zirkzee, aos 41’, após passe de Bruno Fernandes – foi uma péssima reposição de bola de Jordan Pickford, que o português aproveitou, dando depois para a concretização fácil do neerlandês.

O United não abrandou o ritmo na segunda parte e continuou a somar, logo aos 46’. Combinação de contra-ataque entre Zirkzee e Diallo, com o marfinense a deixar para Rashford, que voltou a ser o ponta-de-lança titular, fazer o 3-0. E foi também de Diallo que saiu o passe para o 4-0, aos 64’, de Zirkzee, de novo depois de uma bola conquistada em zonas adiantadas do terreno.

O Everton, que começou com o avançado português Beto de início, pouco ou nada conseguiu fazer para travar a fúria do United, que, antes deste jogo, só tinha conseguido marcar 13 golos em 12 jogos na Premier League.