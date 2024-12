Segunda na TV: Disney, Goya e O Americano

CINEMA

Snowden

AXN Movies, 23h02

Filme biográfico de Oliver Stones sobre Edward Snowden, o homem que, em 2013, revelou uma teia à escala mundial perpetrada pelos serviços de espionagem norte-americanos. Além de Joseph Gordon-Levitt no papel titular, conta com Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Logan Marshall-Green, Timothy Olyphant, Ben Schnetzer, LaKeith Lee Stanfield e Nicolas Cage.

Era Uma Vez em… Hollywood

Hollywood, 23h25

Nona longa-metragem de Quentin Tarantino. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um actor de westerns televisivos que, em 1969, chega a Hollywood decidido a reavivar a carreira, juntamente com o seu duplo e amigo de longa data Cliff Booth (Brad Pitt, numa interpretação galardoada com o Óscar de melhor actor secundário). Além de se cruzarem com grandes personalidades do cinema, vão presenciar eventos que marcaram uma época.

Tenho Sonhos Eléctricos

RTP2, 23h33

Desde que os pais resolveram divorciar-se que a vida de Eva está virada de pernas para o ar. A mãe quer redecorar o apartamento e desfazer-se do gato; o pai está demasiado focado em si e na liberdade recém-adquirida. Em competição no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), onde arrecadou os prémios de melhor realização, actriz (Daniela Marín Navarro) e actor (Reinaldo Amien), este drama tem realização e argumento da costa-ricense Valentina Maurel, que aqui se estreia em longa-metragem.

SÉRIES

Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai

Star Comedy, 19h47

Depois de se ter estreado, em Maio de 2022, na Disney+, chega ao Star Comedy o spin-off da sitcom Foi Assim Que Aconteceu, também ambientado em Nova Iorque (cidade que funciona quase como personagem) e passada no seio de um grupo de amigos mais diverso do que o original, embora não tão carismático.

Criado por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, conta com Kim Cattrall – a Samantha de Sexo e a Cidade – a dar voz a Sophie, a “mãe do futuro” que, em 2050, vai narrando ao filho a longa história de como conheceu o pai dele, quando era uma jovem fotógrafa (interpretada por Hilary Duff) na Nova Iorque de 2022. Fica em exibição de segunda a sexta, com direito a episódio duplo esta noite.

Master Crimes

Star Crime, 22h

Estreia. Louise Arbus, professora de psicocriminologia com mente brilhante e feitio particular, entra nas noites de segunda-feira para investigar o caso de um assassino que lhe lança um desafio pessoal. Para a ajudar, vai recrutar um grupo de alunos da universidade onde dá aulas. A minissérie policial francesa é uma criação de Elsa Marpeau, com Muriel Robin no papel principal.

O Americano

RTP1, 21h21

Estreia. Ivo M. Ferreira filma – e também escreve, com Bruno Vieira Amaral e Hélder Beja – esta história inspirada nos crimes e na fuga de Faustino “O Americano” Cavaco, o líder do bando de assaltantes de bancos que fez manchetes nos anos 1980. No elenco alinham João Estima, Ivo Canelas, Adriano Luz, Jani Zhao, Adriano Carvalho, Carloto Cotta, Gonçalo Waddington, Isac Graça, João Pedro Mamede, Pedro Carraca e Vera Moura, além de Ana Bustorff, José Neto, Rui Morisson e Zeca Medeiros em participações especiais.

Foto O Americano APM - Actions Per Minute

Não Me Deixes

RTP2, 22h01

A nova série para os serões de segunda a sexta-feira é esta produção italiana de oito episódios em torno de crimes cibernéticos, violência contra crianças, dark web e uma pitada de vida romântica complicada, tudo passado em Veneza, a cidade a que uma detective regressa quando o corpo de um rapaz é encontrado.

DOCUMENTÁRIOS

Como a Disney Mudou o Mundo

História, 22h16

Pródigo em identificar coisas que mudaram o mundo, o canal História vira-se agora para a influência cultural exercida pelo império Disney, seja através das suas personagens icónicas ou das narrativas que moldaram gerações. Os seis episódios saem aos pares, semanalmente, inaugurados pel’O nascimento do Mickey.

O Silêncio de Goya

RTP2, 22h56

Um gigante a observar outro. Lançada em 2022, esta é uma análise à vida e obra de Goya (1746-1828), o pintor espanhol, por Jean-Claude Carrière (1931-2021), o escritor, pensador, enciclopedista, actor e argumentista francês que colaborou durante quase 20 anos com o cineasta Luis Buñuel. A realização é de José Luis López-Linares.

INFANTIL

Cãostrução

Disney Junior, 11h50

A propósito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de Dezembro, o canal lança um especial de consciencialização para a causa. Foca-se na rottweiler da equipa canina da série Cãostrução, que é forte, simpática e se move com recurso a rodas no lugar das patas traseiras. O especial A Roxy É Demais! fica em antena em minimaratonas diárias, até sexta-feira.

Inazuma Eleven Orion

Panda Kids, 18h30

De segunda a sexta, há novos episódios desta sequela de Inazuma Eleven: Ares, uma série anime à volta de uma equipa de futebol juvenil japonesa com os melhores jogadores do país.