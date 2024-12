Salas de concerto da rede Circuito geraram receitas superiores a três milhões em 2023

No relatório de actividades agora apresentado, a associação faz um diagnóstico do “impacto cultural e económico” do sector independente de música ao vivo — e dos seus problemas.

Criada em 2020 para promover as salas e os clubes privados com programação própria e regular de música ao vivo em Portugal continental e ilhas — numa altura em que este era um dos sectores culturais mais ameaçados pela crise pandémica da covid-19 —, a associação Circuito partilhou esta semana as conclusões do seu relatório de actividades de 2023, a partir da recolha de dados junto de 14 dos 21 espaços desta rede.