O Americano, um western algarvio sobre Faustino Cavaco e o Portugal dos anos 80

Ivo M. Ferreira passou 2024 a viver no Portugal dos anos 1980. Primeiro, no início do ano, a filmar Projecto Global, série e filme que revisitarão as memórias do país no pós-25 de Abril, as Brigadas Revolucionárias, as FP-25. Depois, durante parte da Primavera e do Verão, a rodar a série O Americano, que se estreia esta segunda-feira na RTP1, às 21h, e na plataforma RTP Play. Há várias linhas de cruzamento entre os dois projectos, mas são histórias diferentes. O Americano é um thriller criminal sobre o país a ver o sonho de Abril e da prosperidade por um canudo — e sobre um dos maiores assaltos e uma das maiores fugas prisionais da História de Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt