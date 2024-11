Hospitais batem recorde de cirurgias, mas um quarto dos doentes ainda esperam tempo demais

Número de doentes com cancros à espera de cirurgias além dos prazos máximos legais diminuiu para quase metade no final de Outubro. E mais de 99% destas operações foram feitas no SNS.

Os hospitais nunca operaram tantos doentes em Portugal, fizeram mais 52 mil cirurgias entre Janeiro e Outubro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, mas isso não foi suficiente para inverter a crónica tendência para o aumento do volume das listas de espera cirúrgicas. Há, porém, uma área em que a melhoria registada este ano é assinalável: a das cirurgias oncológicas, que nos primeiros dez meses de 2024 cresceram 12,8%. Mesmo assim, continuamos a ter doentes com tumores malignos a aguardar por uma intervenção cirúrgica acima do tempo clinicamente aceitável – no final de Outubro, havia 1370 pessoas nesta situação, 440 dos quais aguardavam por agendamento da operação.