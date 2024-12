Biografia Preta, plataforma de afrodescendentes, atua na educação e denuncia racismo

Plataforma Biografia Preta abriu as portas para atender a população afrodescendente no Brasil, em Portugal e nos países lusófonos, para contar a história dos negros através de inteligência artificial.

A plataforma Biografia Preta abriu as portas para atender a população afrodescendente no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa para contar a história dos negros por meio de inteligência artificial. Segundo o fundador da startup, Leo Oliveira, a ideia é fazer cumprir a legislação que obriga informar as pessoas sobre seus direitos e, se for o caso, instrumentalizá-las para fazer denúncias contra o racismo.

Segundo Oliveira, o objetivo inicial da plataforma, lançada neste ano, estava focado na criação de conteúdo para as redes sociais e em conteúdos afros, com biografias de personalidades, de personagens históricos, “A nossa plataforma ampliou-se e visa, também, trazer conhecimento para que as pessoas possam entender seus direitos e exigir que sejam cumpridos dentro do sistema educacional brasileiro”, diz.

A tecnologia foi a aliada escolhida para estruturar a Biografia Preta. De acordo com Mel Lisboa, designer estratégica e de negócios, o grupo conta com pesquisadores e historiadores, que validam as informações. “Com esse instrumento, conseguimos conhecer a história de personalidades e conversar por chat com elas, contando a própria história. Uma experiência imersiva”, ressalta. Neste momento, todo acesso à plataforma é gratuito, mas, em breve, haverá alguns serviços personalizados, pagos.

A dirigente da startup ressalta que, no caso de uma denúncia sobre alguma irregularidade, a plataforma inteligente direcionará para os telefones indicados, cujos números podem ser de um advogado, de uma entidade ou mesmo da polícia. Ela faz questão de ressaltar, porém, que o foco é educativo, “para que a história afrodescendente seja preservada, para que estudantes possam conhecer e assegurar sua própria história”, observa.

Pais informados

O fundador da Biografia Preta assinala que a história pode ser acessada por estudantes, oportunidade em que descobrem que existe uma lei que obriga as escolas a seguirem determinadas regras. “Também os pais que interagirem com a plataforma terão informações e orientações de como podem agir, entrar em contato com as instituições legais ou com a própria diretoria da escola”, esclarece.

A Biografia Preta, complementa Leo, serve para que as pessoas possam entender seus direitos e exigir que sejam cumpridos dentro do sistema educacional. “A nossa plataforma atende o idioma português. Nós temos oito países no mundo que falam português e boa parte desses países compartilham a mesma história do Brasil. Todos esses países são constituídos de afrodescendentes, e a nossa plataforma pode atendê-los”, conclui.

Além de Leo e Mel, a plataforma conta com Caroline Vilas Boas, responsável pela imprensa, Ana Dindara, pesquisa e curadoria, e Tata Ribeiro, project manager e designer.

Saiba como funciona a startup Tecnologia de ponta: Integra inteligência artificial, WEB 3 e metaverso para proporcionar uma experiência educativa imersiva, conectando o passado e o futuro por meio de uma plataforma moderna e interativa.

Estética afrocentrada e afrofuturismo: A abordagem é profundamente afrocentrada, refletindo a identidade afro em todos os aspectos visuais e conceituais. O afrofuturismo guia a estética, criando um espaço onde o passado e o futuro afro se encontram de maneira inovadora e inspiradora.

Conteúdo público e premium: Conteúdos acessíveis tanto para entidades públicas quanto privadas, com opções gratuitas e premium para quem busca uma experiência educativa mais ampla e personalizada.

Curadoria e validação especializada: Todo conteúdo é rigorosamente curado e validado por mestres e doutores da área de educação, garantindo precisão e segurança em todas as informações.