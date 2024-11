PS quer saber se o Governo foi informado das dificuldades e fecho da Coindu em Arcos de Valdevez

O PS questionou a ministra do Trabalho e da Solidariedade Social sobre se sabia de dificuldades, salários em atraso ou outros incumprimentos da unidade da Coindu, em Arcos de Valdevez, que vai encerrar no final de Dezembro.

Numa pergunta dirigida à ministra, através do Parlamento, os deputados questionam se os serviços competentes foram informados da decisão de encerramento da Coindu e se os procedimentos legais aplicáveis e as garantias dos trabalhadores estão a ser integralmente cumpridos.

Na segunda-feira, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) revelou à agência Lusa o encerramento da fábrica de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e o despedimento dos 350 trabalhadores.

Segundo o SIMA, a decisão acontece cerca de um mês após a compra da empresa pelo grupo italiano Mastrotto.

Na terça-feira, em comunicado publicado na sua página oficial de Internet, o grupo Coindu justificou o encerramento da fábrica com a "deterioração gradual das suas condições financeiras, fruto das condições do mercado".

Os deputados do PS querem ainda perceber se a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi chamada a verificar a legalidade da situação e que acções foram desenvolvidas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e pelo Instituto da Segurança Social para garantir apoio aos trabalhadores que serão despedidos.

"O futuro da Coindu e dos seus trabalhadores preocupa os deputados do PS que querem saber que acompanhamento está o Governo a fazer desta situação e que soluções procura para os trabalhadores visados", afirmam os parlamentares.

Além do PS, o PSD também questionou o Governo de Luís Montenegro, e o PCP a Comissão Europeia, sobre o fecho desta fábrica.

Em Portugal, a Coindu, fundada em 1988, tem unidades fabris em Arcos de Valdevez e em Joane, Vila Nova de Famalicão.