Movimento de Rui Moreira vai apresentar candidato às autárquicas de 2025

Com o presidente da câmara do Porto a cumprir o último mandato, associação cívica diz que “pode continuar a fazer a diferença” na cidade e vai avançar para as eleições do próximo ano.

O Porto, Nosso Movimento, pelo qual foi eleito o actual presidente daquela autarquia, Rui Moreira, que cumpre o seu último mandato, vai apresentar um candidato às eleições autárquicas de 2025, anunciou este sábado a associação cívica.

Em comunicado, o Porto, Nosso Movimento refere que a decisão foi tomada na sexta-feira em assembleia-geral onde marcaram presença mais de 150 associados.

O movimento independente quer apresentar um projecto para a cidade e estabelecer conversações com "todos aqueles que se revejam numa proposta de gestão independente da cidade".

Na recomendação, a que a Lusa teve acesso, lê-se que a criação desta associação cívica teve como objectivo apoiar o movimento independente de Rui Moreira e "servir de seu escudo político", entendendo que o seu objectivo não se esgota no final deste mandato.

"O movimento independente de cidadãos liderado por Rui Moreira e a sua equipa transformou o Porto nestes últimos 11 anos concretizando ambições há muito desejadas pelos portuenses, levando a cidade a um novo patamar de desenvolvimento e reconhecimento", frisou.

O texto salienta ainda que o "carácter livre, independente e sem amarras político-partidárias da gestão municipal foi determinante para os resultados alcançados".

Referindo que as eleições autárquicas do próximo ano são "muito importantes" para o futuro da cidade, o movimento independente diz ter a "experiência e competência necessárias para garantir que este caminho de melhoria e de progresso tem continuidade no tempo".

Em Setembro do ano passado, à margem do jantar comemorativo da associação cívica, o presidente da Câmara do Porto disse acreditar que o movimento independente "pode continuar a fazer a diferença" na cidade depois da sua saída.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, tomou posse em Janeiro de 2023 como presidente da associação cívica, sucedendo a Francisco Ramos, com o objectivo de dar continuidade às políticas do executivo municipal liderado por Rui Moreira.