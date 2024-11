IL assume bandeira da “reforma do Estado” e defende aulas online para combater falta de professores

A Iniciativa Liberal está reunida em Conselho Nacional, na Batalha. No arranque dos trabalhos, Rui Rocha anunciou a reforma do Estado como prioridade para os próximos anos.

No encontro da Iniciativa Liberal (IL) para votar o relatório e contas do último ano e preparar a próxima convenção nacional do partido (que irá definir o próximo ciclo de liderança), os primeiros balanços e críticas foram para as contas do Governo de Luís Montenegro. Na intervenção de abertura, Rui Rocha, líder da IL, criticou os números que o Governo tem apresentado, em particular na Saúde e na Educação. O partido que fez bandeira com a defesa de uma reforma fiscal para o país, quer, "nos próximos anos", fazer da reforma do Estado a sua próxima luta política.