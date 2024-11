Um passe grátis para todos os jovens até aos 23 anos. O que fazer para o ter?

Entra em vigor este domingo, 1 de Dezembro, o novo passe gratuito para todos os jovens até aos 23 anos — independentemente de estarem a estudar ou não. É uma forma de “incentivar o uso de transportes públicos” por parte da “geração mais nova”, lê-se na portaria sobre o novo passe. Mas onde posso fazer este passe? E como pode ser usado? O P3 responde às tuas perguntas.

O que tenho de fazer para ter o passe grátis? Que documentos são precisos?

Para fazer este novo passe precisas apenas de apresentar o teu cartão de cidadão como prova de idade. Depois, tens de renovar o título todos os meses — ainda que seja gratuito. Isto quer dizer que tens de ter o título do mês corrente no teu passe e podes fazer a renovação nas apps que já existem para o efeito (como a do Navegante, em Lisboa) ou nas máquinas de passes.

Onde se faz este novo passe?

Podes ir a qualquer um dos postos de venda de bilhetes e passes.

Posso escolher o tipo de passe que quero? Quais são as modalidades?

Sim, podes escolher o passe que te dá mais jeito e que supre as tuas necessidades. Podes optar por um “título de referência, de entre os títulos vigentes, que satisfaça as necessidades de deslocação pendular” ou por um “título mensal” que sirva a “área geográfica da Área Metropolitana ou da Comunidade Intermunicipal” onde resides.

Fica excluído desta medida o passe ferroviário verde – esse não é gratuito, mas tem um valor reduzido de 20 euros.

Posso ter mais do que um título no mesmo passe?

Não, tal como já acontecia até agora.

E se não estudar ou trabalhar na mesma área metropolitana onde resido?

Nesse caso, tens de apresentar provas que moras numa área diferente daquela em que estudas, com um “comprovativo de morada de residência habitual e declaração de matrícula da instituição de ensino” onde estudas ou um “documento comprovativo do local de trabalho” junto das “entidades emissoras de títulos de transporte público”.

É preciso renovar?

Não precisas de renovar o cartão do passe todos os anos — ​ele é válido dos 18 anos até “ao último dia do mês em que completa 24 anos”, lê-se na portaria.

Só se viveres numa área diferente da que estudas ou trabalhas é que tens de apresentar anualmente a “prova da necessidade” de um título que abranja mais do que uma área metropolitana ou comunidade intermunicipal.