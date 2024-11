A perda das duas culturas

Este ano já fiz mais de cento e dez intervenções, inaugurações, debates, conferências, visitas guiadas, desde Monforte à Barragem de Picote, o que não é vida que se recomende a ninguém. É certo que é um ano especial, por causa do aniversário do 25 de Abril, mas, mesmo depois da data, continua, continua, continua. Há uma vantagem, talvez possa falar com algum conhecimento de causa sobre o que se está a perder, porque muitas dessas andanças foram conversas em escolas do ensino secundário onde contactei com milhares de alunos. Sim, milhares, em escolas de zonas pobres a colégios da elite, o que faz enorme e evidente diferença. Parte da conversa com este público, provavelmente o mais difícil de todos, foram perguntas minhas, por curiosidade e para saber o terreno que pisava. E, se já não tinha muita esperança de que soubessem quem era Aquiles ou Minerva, ainda não tinha a noção de que muitos não sabiam quem são Adão e Eva, e quando os nomes lhes diziam alguma coisa era como “os primeiros seres humanos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt