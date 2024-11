O voto dos reformados

Dizem alguns comentadores que PSD e PS (e todos os outros partidos, digo eu) competem pelo eleitorado dos reformados e pensionistas. É claro que sim. Desde que, com recurso a estudos e sondagens, se percebeu quem vota em quem que os discursos e as "políticas" (digamos assim) são bem dirigidos para alvos votantes específicos. É o novo normal. Mas esta luta pelos reformados e pensionistas está a tornar-se mais fina: já não se busca o voto de todos os reformados, mas sim da maioria destes, que são os de pensões mais baixas. Por um lado, são muitos mais em número, logo mais votos em causa; por outro, os aumentos de pensões pesam menos nas contas, porque qualquer brilharete de 1,25% não custa assim tanto como se fosse para todos os reformados. Já os reformados "ricos" (?) (ou seja, os que têm pensões acima de 1500 euros), esses são um grupo sociopolítico à parte. É quase como se não fossem portugueses como os outros. Para estes reformados privilegiados (?) prepara-se um aumento de pensões inferior à inflação de 2024, que terá sido de uns 2,3%, ou seja, vão perder poder de compra porque a actualização das pensões para os "outros reformados" não deve passar dos 2%. Este tipo de governação e de oposição faz algum sentido? É isto que se chama governar para todos?

Fernando Vieira, Lisboa

Bailado e aviação

Pedro Adão e Silva abordou as intrigantes mortes ocorridas na Federação Russa (PÚBLICO, 20 de Novembro). Assim escreveu sobre a queda de uma varanda do bailarino Vladimir Shklyarov: "De acordo com os relatos da agência noticiosa estatal russa, Shklyarov deslocou-se à varanda estreita do seu apartamento num 5.º andar para fumar e tombou em direcção à rua.” É uma queda estranha, na medida em que são conhecidos os dotes de equilíbrio dos bailarinos. Semanas antes, Shklyarov tinha-se oposto à guerra Ucrânia-Rússia. No Expresso de 15 de Novembro, Clara Ferreira Alves escreveu sobre o complexo militar e industrial dos Estados Unidos da América: “A Boeing ganhou e ganha tanto dinheiro com o negócio do armamento que se preparava para deixar o negócio da aviação, sendo forçada pelo Governo a recuar. Entretanto, a Boeing descurou toda a parte da aeronáutica civil e os aviões saíram da fábrica sem condições de segurança. Os dois whistleblowers que denunciaram as falhas de segurança dentro da Boeing morreram um a seguir ao outro, em misteriosas e súbitas circunstâncias. Eliminados.” Não é de admirar que as grandes potências tentem a todo o custo manter a hegemonia, nem que para isso ocorram mortes estranhas. A guerra faz mover muitos interesses, nem sempre ao alcance do comum cidadão.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

As frentes de libertação

A tragédia a que estamos a assistir em Moçambique tem por vilão uma entidade intitulada “frente de libertação”. Este movimento e outros análogos protagonizaram uma luta pela emancipação de povos oprimidos, evocando projectos de liberdade e de democracia. Poucos foram, no entanto, os que a seguir cumpriram minimamente as promessas, e muito especialmente quanto à democracia.

Depois de ganharem a legitimidade de representarem o povo a libertar, adoptaram o princípio do “ganhámos, é nosso”. Nos casos de não ter sido possível encontrar unicidade nessa representatividade revolucionária, seguiu-se guerra civil pela primazia “libertadora”. Nestes processos houve, é certo, influências externas cujo objectivo era basicamente que as populações “mudassem de dono”. Pode ter havido alguma precipitação nos processos de independência, mas o resultado final é muito longe de brilhante e positivo para as populações objecto dessa “libertação”.

Há uma parte disto que é história, que não podemos mudar, mas talvez aprender. A benevolência ingénua com que os “colonizadores” olharam para o que se prenunciava e, apesar disso, daí lavaram as mãos: querem autodeterminação? Levem-na!

Hoje, a discussão não é essa, mas a pobreza do governo de muitas frentes ex-libertadoras é um problema para as suas populações, para a humanidade em geral e para a Europa em particular, onde uma parte da opinião pública ainda se crê devedora de pecados passados, passíveis de expiação (…). Continuamos a lavar as mãos face às barbaridades, não queremos ser acusados de neocolonialismo.

Carlos Sampaio, Esposende