Campeão português nas Américas?

É já neste sábado que Portugal pode vir a ter mais um representante na lista de treinadores vencedores da "Champions" da América do Sul. Depois de Jorge Jesus (Flamengo) e de Abel Ferreira (este por duas ocasiões, com o Palmeiras) é a vez de Artur Jorge poder levantar a Taça dos Libertadores ao serviço do Botafogo. Caso consiga será a primeira vez que o emblema carioca alcança o feito mas para isso terá que ultrapassar o Atlético Mineiro. O jogo, que tem ainda alguns jogadores com passado no futebol português, começa às 20h de Lisboa e pode ser acompanhado na SPTV3.

Por cá, o futebol terá mais uma jornada da I Liga com o Sporting de João Pereira a defrontar o Santa Clara. Será a estreia do treinador "leonino" à frente da equipa em jogos do campeonato. Uma estreia que acontece após a pesada derrota dos "leões" frente ao Arsenal, para a Liga dos Campeões e que servirá para perceber até que ponto a goleada sofrida afectou a equipa. E o Sporting volta a jogar para o campeonato ainda antes do próximo fim-de-semana, pois quinta-feira vai a casa do Moreirense em encontro a contar para a 13.ª jornada da I Liga.

Os mais directos perseguidores do Sporting jogam nos dias seguintes, com o Benfica a deslocar-se ao terreno do Arouca e o Sporting de Braga ao do AVS, ambos os jogos no domingo. Já o FC Porto sobe ao relvado do Dragão na segunda-feira, para defrontar o Casa Pia, à procura de terminar um ciclo de quatro jogos consecutivos sem vencer. O calendário dos jogos e os horários das transmissões televisivas está aqui e para a II Liga aqui.

No futebol internacional e principais campeonatos europeus, é Inglaterra que concentra as atenções. Este domingo, a Premier League tem para oferecer um Liverpool-Manchester City, "apenas" um duelo entre os dois primeiros da classificação e duas equipas a atravessar momentos de forma bem distintos, com os "reds" em alta e os "citizens" em crise.

Mas há ainda um Everton-Manchester United, o terceiro jogo de Ruben Amorim no comando técnico dos "red devils". E Amorim não terá muito tempo para respirar, pois há mais uma jornada da Liga inglesa a meio da semana, e o United vai a casa do Arsenal na quinta-feira.

No futebol, nota também para a partida decisiva que a selecção feminina vai disputar terça-feira, na República Checa, relativo à segunda mão do play-off de qualificação para o Europeu feminino 2025. Um encontro que as portuguesas terão de vencer para marcarem presença pela terceira vez consecutiva na fase final da competição, depois do empate com as checas a uma bola registado em Portugal. O jogo está agendado para as 16h45 de Lisboa.

E por fim, ainda no futebol mas fora dos relvados, referência para o sorteio da fase de grupos do Mundial de clubes, onde marcam presença FC Porto e Benfica, e que se vai realizar quinta-feira em Miami (18h de Lisboa), momento em que os emblemas nacionais ficarão a saber quais serão os seus adversários nesta renovada prova.

Futebol à parte, há muitos outros desportos para acompanhar nos próximos sete dias. Ainda este fim-de-semana, e com o título de campeão mundial já atribuído a Max Verstappen, a Fórmula 1 oferece mais um Grande Prémio com a corrida sprint do Qatar a ser já neste sábado às 14h de Lisboa e no domingo às 16h.

Também neste sábado a selecção feminina de andebol tem mais um jogo no Europeu, depois da derrota com a Espanha (30-24) numa partida que marcou o regresso de Portugal a um Europeu 16 anos depois. Desta vez, será frente à Polónia (14h30 de Lisboa), enquanto na segunda-feira as adversárias serão as francesas (19h30 em Lisboa).

Ao nível de clubes, destaque para o embate de quarta-feira entre FC Porto e Benfica, jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato 20:30 e para mais um jogo da Liga dos Campeões do Sporting, quinta-feira, desta vez contra os alemães do Fuchse Berlim.

No basquetebol, este fim-de-semana oferece uma jornada de Liga repleta de bons duelos, a começar por um Sporting-FC Porto, mas também um Benfica-Oliveirense, tudo ao final da tarde deste sábado. As provas europeias só surgem na terça-feira para os "dragões" que defrontam o Saragoça para a Taça Europa

No hóquei em patins, há muitos jogos europeus para vários clubes portugueses. Na taça Europa, para os oitavos-de-final, este sábado, há um Juventude Pacense-Sporting de Tomar, um Caldes-Riba D'Ave e um HC Braga-Sporting. Tudo na segunda-feira. Na quinta-feira entra em acção a Liga dos Campeões, com um Noia-FC Porto, um Barcelona-Óquei de Barcelos, um Trissino-Benfica e um Oliveirense-Valongo.

Por fim, o voleibol com jogos para os clubes nacionais na Taça Challenge - terça-feira o Sporting tem pela frente os finlandeses do AKAA Volley - e na quarta-feira - o Benfica defronta o Trentino para a Taça CEV. Tudo rondas de qualificação para os oitavos-de-final das respectivas provas.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

Quem é o Brest, clube que tomou de assalto a Liga dos Campeões.

As alterações ao formato da Taça Davis.

O Planisférico está de volta.

O novo campeão do mundo de ralis.

E o habitual campeão do mundo de F1.