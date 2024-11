Trump escolhe Charles Kushner, magnata do imobiliário e pai do genro, para embaixador em França

Patrick McMullan via Getty Images

Donald Trump disse este sábado, 30 de Novembro, que escolheu o pai do seu genro Jared Kushner, o magnata imobiliário Charles Kushner, para embaixador dos Estados Unidos em França.

"Ele [Charles Kushner] é um líder empresarial tremendo, um filantropo, um negociante que será um forte defensor do nosso país e dos seus interesses”, escreveu o próximo Presidente dos Estados Unidos na rede social Truth Social.

Charles Kushner, de 70 anos, é pai de Jared Kushner, o marido de Ivanka Trump, uma de três filhos do primeiro casamento de Donald (com Ivana Trump). Jared, de 43 anos, foi um dos principais conselheiros de Donald Trump durante a primeira presidência do republicano, entre 2017 e 2021.

O escolhido por Donald Trump para representar os Estados Unidos em França é mais um na lista de selecções de Trump com cadastro: em 2005, Charles Kushner declarou-se culpado de 18 acusações de contribuições ilegais para campanhas eleitorais democratas e de invasão fiscal. Declarou-se também culpado de manipulação de testemunhas, depois de ter retaliado contra o seu cunhado, William Schulder, marido da irmã Esther, por este estar a colaborar na investigação federal contra Kushner.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Charles Kushner assumiu ainda ter contratado uma prostituta para seduzir William e marcar um encontro, que gravou e enviou a Esther Kushner. Na sequência destes casos, Charles foi sentenciado com dois anos de prisão em Março de 2005.

Na sequência do julgamento, Charles Kushner foi expulso da Ordem dos Advogados e proibido de exercer advocacia em Nova Iorque, Nova Jérsia e na Pensilvânia.

Em 2020, Donald Trump concedeu um perdão presidencial a Charles Kushner, justificando a decisão com o facto de o pai do genro estar "dedicado a importantes organizações e causas filantrópicas".

Kushner foi um financiador de campanhas democratas até às eleições presidenciais de 2016, altura em que virou as doações para Donald Trump: em Agosto de 2015 doou 100 mil dólares para um grupo pró-Trump e contribuiu para um super PAC (um comité de acção política) apoiante do candidato republicano com um milhão de dólares em 2023.