Maioria de direita poderá não ser suficiente para formar governo na Irlanda

De acordo com as sondagens à boca das urnas, Fine Gael e Fianna Fáil podem não chegar aos 88 lugares no Parlamento irlandês, ficando dependentes de pelo menos mais um parceiro de coligação.

Os dois grandes partidos de centro-direita da Irlanda parecem estar no bom caminho para regressar ao poder após as eleições desta sexta-feira, mas é provável que precisem de pelo menos um parceiro entre os partidos menos votados para alcançar a maioria, levantando questões sobre a estabilidade do próximo governo.

Os partidos do Governo cessante, Fine Gael e Fianna Fáil, obtiveram 21% e 19,5%, respectivamente, numa sondagem à boca das urnas, um pouco atrás do Sinn Féin, de esquerda, com 21,1%

Com os dois partidos de centro-direita a excluírem a possibilidade de um acordo com o Sinn Féin, a principal questão que se colocava era a de saber até que ponto os dois partidos estariam perto dos 88 lugares necessários para uma maioria - e se precisariam de mais um ou dois partidos de coligação para ultrapassar a linha de demarcação.

“Se ambos obtiverem 20%, isso permitir-lhes-á chegar perto dos 80 lugares, suspeito eu, e depois é uma questão de saber quem irá com eles”, disse à Reuters Gary Murphy, professor de política da Universidade da Cidade de Dublin.

Para terem um governo estável, esperam que os pequenos partidos de centro-esquerda e os potenciais parceiros trabalhistas ou sociais-democratas consigam 11 ou 12 lugares, disse Murphy. Uma coligação com quatro partidos poderia ser muito mais frágil.

O actual partido júnior da coligação, os Verdes, terá conseguido apenas 4% dos votos, contra 7% nas últimas eleições. O número de lugares no Parlamento poderá diminuir de 12 para três, segundo Ciaran Cuffe, membro sénior do partido.

A contagem formal dos votos começou às 9h00 deste sábado e deverá prolongar-se até domingo, no mínimo, em muitos círculos eleitorais, de acordo com o sistema de representação proporcional da Irlanda, conhecido como voto único transferível.

É provável que este sistema dê aos maiores partidos uma proporção de lugares superior à sua percentagem de votos, mas uma contagem aproximada dos lugares no Parlamento poderá não surgir antes de domingo.

O primeiro-ministro Simon Harris convocou as eleições após a aprovação de um orçamento de 10,5 mil milhões de euros que começou a colocar dinheiro nos bolsos dos eleitores durante a campanha, uma generosidade tornada possível por milhares de milhões de euros de receitas fiscais de empresas multinacionais estrangeiras.

No entanto, uma campanha cheia de erros para o seu partido, o Fine Gael, que culminou no fim-de-semana passado com a divulgação de um vídeo, que se tornou viral, de Harris a afastar-se de uma descontente trabalhadora do sector da saúde, custou-lhe a liderança pré-eleitoral.

Os partidos do governo também enfrentaram uma frustração generalizada durante a campanha pela sua incapacidade de transformar as finanças públicas mais saudáveis da Europa em melhores serviços públicos.

O Sinn Féin, a antiga ala política do Exército Republicano Irlandês (IRA), parecia estar no caminho certo para liderar o próximo governo há um ano, mas sofreu uma queda no apoio de 30-35%, em parte devido ao descontentamento entre a sua base da classe trabalhadora com as políticas de imigração relativamente liberais.

O Fine Gael e o Fianna Fáil, antigos rivais que lideraram todos os governos desde a fundação do Estado há quase um século, concordaram em partilhar o cargo de primeiro-ministro durante o último governo, trocando de papéis a meio do mandato de cinco anos. Desta vez, parece provável que se verifique um acordo semelhante.