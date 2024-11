Topázio faz 150 anos e convidou 15 artistas para uma exposição que não é retrospectiva

A exposição 150 anos Topázio conta com 15 jarras assinadas por artistas como Joana Vasconcelos, Guto Requena, Marco Sousa Santos ou Toni Grilo, que é também curador da mostra no Mude.

Reflectir 150 anos de história é uma tarefa hercúlea para uma só exposição. Talvez por isso o curador Toni Grilo tenha decidido romper com o esperado e traçar outro rumo para a comemoração dos 150 anos da marca histórica da ourivesaria portuguesa. “É a Topázio de hoje para o futuro. Não podemos ficar no passado”, declara o artista, que convidou 15 criativos a criar uma jarra sem pré-conceito, mas valorizando o saber-fazer dos artesãos da Topázio. O resultado está no Museu do Design (Mude), em Lisboa, até 5 de Janeiro.