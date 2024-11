O que muda no IRS de 2025 com a aprovação do Orçamento

Escalões serão actualizados, o limiar da isenção do IRS sobe com a actualização do salário mínimo e a fatia de rendimento isenta será mais alta para pensionistas e trabalhadores por conta de outrem.

As taxas de IRS serão as mesmas, mas há outras medidas pontuais que trazem um alívio fiscal no próximo ano. A aprovação do Orçamento do Estado para 2025 traz pequenos ajustes nas regras do imposto, umas transversais à generalidade dos contribuintes, outras direccionadas a universos específicos. Fazemos uma súmula das cinco principais alterações aprovadas na especialidade.