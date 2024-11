Portugal volta a perder no Europeu de andebol

A selecção feminina de andebol sofreu neste sábado a sua segunda derrota em outros tantos jogos no Europeu de andebol, ao perder com a Polónia por 22-21 (11-10 ao intervalo) em Basileia.

Depois do desaire com a Espanha no primeiro jogo do Grupo C, a selecção nacional voltou a exibir-se a bom nível e esteve na luta pelo resultado até ao fim, mas acabou por perder pela margem mínima e ficou sem grandes hipóteses de seguir para a “main round”, para a qual se qualificam as duas primeiras de cada agrupamento.

A selecção portuguesa não entrou nada bem e chegou a estar a perder por quatro golos de diferença (10-6) aos 22’, mas os acertos defensivos e uma grande exibição da guarda-redes Jéssica Ferreira fizeram com que a diferença ao intervalo fosse de apenas um (11-10).

Foi esta a diferença que se foi mantendo durante quase toda a segunda parte, até com alguns momentos em que houve empate, mas Portugal nunca conseguiu colocar-se em vantagem.

Mariana Lopes, experiente lateral que joga na Hungria, foi a melhor marcadora da selecção nacional, com cinco golos, e a guarda-redes Jéssica Ferreira, sua colega de selecção e de clube, foi eleita a melhor em campo, tendo feito nove defesas.

Esta derrota deixa a selecção portuguesa praticamente de fora da “main round” – esse cenário pode confirmar-se neste sábado, dependendo do que acontecer no outro jogo do grupo, o França-Espanha.

Portugal volta a jogar nesta segunda-feira, em Basileia, frente à poderosa selecção francesa, naquela que será a provável despedida da selecção desta sua segunda participação em fases finais do Europeu.