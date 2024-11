Fórmula 1: Max Verstappen volta às poles no GP Qatar

Campeão do Mundo ocupou pela última vez o lugar de honra na grelha no GP Áustria, há 12 corridas.

Max Verstappen (Red Bull), que experimentou dificuldades na qualificação da corrida sprint do GP Qatar (6.º) e na própria sprint race (8.º), conquistou, este sábado, em Lusail, a oitava pole da temporada 2024, ano em que revalidou o título de campeão do Mundo de pilotos de Fórmula 1.

Com 1m20,520s, novo recorde da pista, Verstappen bateu George Russell (Mercedes) por 55 milésimos de segundo, mas teve que aguardar pela decisão dos comissários, depois de um possível impedimento a Russell, para perceber se poderá perder a posição devido a penalização.

Verstappen não conseguia uma pole desde o GP da Bélgica, corrida em que saiu do 11.º lugar da grelha. Para encontrar o neerlandês no frente do pelotão logo no arranque, é preciso recuar até ao GP Áustria, há 12 provas.

O neerlandês acabou por surpreender, batendo toda a concorrência, especialmente os McLaren e os Ferrari, que se encontram envolvidos na luta pelo título mundial de construtores. Também o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) melhorou muito (9.º) depois do pequeno drama da qualificação da sprint e da própria corrida sprint, em que foi o último.

A segunda linha da grelha terá os McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, que serão pressionados pelo Ferrari de Charles Leclerc e pelo Mercedes de Lewis Hamilton, que formam a terceira linha.