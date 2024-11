Fábio Silva acentua crise doméstica do Barcelona

Internacional português marcou o golo do triunfo do Las Palmas na Catalunha.

O internacional português Fábio Silva foi decisivo no triunfo do Las Palmas, por 1-2, na deslocação a Barcelona, ao marcar o golo do triunfo, aos 67 minutos, logo após os líderes da Liga espanhola terem recuperado de uma desvantagem de 0-1, na 15.ª jornada.

O ex-FC Porto Fábio Silva assinou o quinto golo na La Liga e garantiu os três pontos no Estádio Olímpic Lluís Companys, casa dos “culés” enquanto o Camp Nou continua em obras.

A equipa de Hansi Flick, que reagira à derrota com a Real Sociedad e ao empate de Vigo com uma vitória frente ao Brest, levando os catalães ao terceiro lugar da Liga dos Campeões, mergulhou na crise doméstica, onde arrisca perder o primeiro lugar para o rival Real Madrid, que poderá anular a diferença de quatro pontos caso vença os dois jogos que tem a menos em relação ao Barcelona.

Flick voltou a contar com Lamine Yamal (entrou na segunda parte), mas perdeu Álex Baldé devido a lesão ainda na primeira parte, tendo iniciado o segundo tempo com o ex-Barcelona Sandro Ramírez (49’) a colocar o Las Palmas em vantagem. Raphinha (61’) ainda igualou, mas, seis minutos depois, Fábio Silva repôs a vantagem, com o Las Palmas a ascender provisoriamente ao 14.º lugar.