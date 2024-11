Benfica vai aumentar para 70.000 lugares a lotação do Estádio da Luz

Anúncio foi feito neste sábado pelo presidente do clube, em Arouca, onde as “águias” jogam no domingo para o campeonato.

O presidente do Benfica, Rui Costa, aproveitou a inauguração da Casa do Benfica de Arouca, cidade onde os "encarnados" jogarão no domingo, para a Liga, para anunciar o aumento da capacidade do Estádio da Luz. Face à crescente procura por parte de sócios e adeptos, a direcção do clube decidiu alargar a lotação do recinto de 65.000 para 70.000 espectadores.

"Com praticamente todos os jogos esgotados, são milhares os sócios e adeptos que se vêem impossibilitados de assistir aos nossos encontros, como são milhares os que se encontram em lista de espera para poder ter acesso a um Red Pass. Por isso queremos mais", justificou o dirigente.

?? A inauguração das novas instalações da Casa Benfica Arouca com um anúncio muito especial: aumentar a lotação do Estádio da Luz para 70 mil lugares!



"Celebram-se amanhã os 70 anos da inauguração do nosso Estádio da Luz. Momento ideal para anunciar algo em que temos vindo a trabalhar e cuja concretização teve já o seu início. Embora o Estádio da Luz seja já o maior e mais imponente estádio do país, anuncio que iremos aumentar a sua lotação para 70 mil lugares", afirmou.

Sem revelar detalhes sobre este plano de alargamento do recinto, Rui Costa garantiu apenas que estão salvaguardadas as condições de segurança e de visibilidade, e que esta é uma forma de assegurar que mais sócios e adeptos conseguem apoiar a equipa in loco.