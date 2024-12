Sporting sofre primeira derrota no campeonato

Ainda é demasiado cedo para falar em “erro de casting” e de uma crise sem solução, mas factos são factos e, desde que o Sporting ficou sem Ruben Amorim e o substituiu por João Pereira, ainda só conseguiu ganhar a uma equipa da terceira divisão. Neste sábado, os “leões” perderam os seus primeiros pontos no campeonato, ao sofrerem uma derrota com o Santa Clara (0-1) em jogo da 12.ª jornada. Foi a primeira vez que os açorianos venceram em Alvalade, batendo um Sporting que falhou o seu melhor arranque de campeonato de sempre.

Depois da goleada sofrida a meio da semana frente ao Arsenal, João Pereira mudou quase metade da equipa, a começar no guarda-redes, mantendo no "onze", no entanto, Marcus Edwards, um dos jogadores com sinal menos desse embate da Champions. O Santa Clara, já se sabe, é uma das revelações da competição, vindo directamente da II Liga para se fixar no quarto lugar da primeira divisão. Não é uma equipa que marca muitos golos, mas também não sofre muitos.

Como iria o Sporting reagir à pesada derrota sofrida a meio da semana era a grande questão. Em teoria, este seria um teste mais fiável à nova liderança técnica – não tão fácil como o Amarante, não tão difícil como o Arsenal. Depois de dois ou três minutos de alta intensidade, o nervosismo dos “leões” veio ao de cima através dos pés de Kovacevic – o guardião bósnio tentou jogar com Matheus, mas a bola ficou com Safira, que não aproveitou o brinde.

Os “leões” tiveram o domínio territorial – a estatística mostrava uma superioridade sportinguista na posse de bola, no número de passes, nos remates. Mas era tudo estéril. Quem estava confortável no jogo eram os homens de Vasco Matos, à prova de bala na missão defensiva, a tapar todos os caminhos da sua baliza, onde morava um tranquilo Gabriel Baptista, que pouco trabalho tinha.

Positivo/Negativo Positivo Vinícius Lopes Marcou um belo golo, depois de uma excelente movimentação em que deixou Diomande e Matheus Reis para trás, naquele que foi o seu quinto da temporada.

Positivo Vasco Matos O treinador do Santa Clara, formado nos “leões” nos seus tempos de jogador, montou um plano perfeito para abater o Sporting. Defesa sem qualquer falha e avançados com capacidade para colher a falta de confiança dos “leões”. Não é por acaso que os açorianos estão em quarto lugar. Negativo Sporting É um destaque colectivo que se estende ao treinador. Ainda é cedo para dizer que João Pereira é culpado do que quer que seja, mas houve algumas opções iniciais questionáveis e não conseguiu inspirar a equipa a uma reacção com propósito após o golo sofrido. Pelo jogo que fizeram, os “leões” mereceriam, no máximo, um empate, mas a derrota também lhes assenta bem.

A competência defensiva dos açorianos teve prémio no outro lado do campo. Matheus Pereira avançou pela esquerda, combinou bem com Safira e o avançado brasileiro deixou em Vinícius Lopes, que deixou Diomande e Matheus Reis para trás e, de fora da área, atirou para o 0-1. Era o primeiro remate do Santa Clara em todo o jogo e seria o único em toda a primeira parte, mas valeu mais do que tudo o que o Sporting tentou.

Com a desvantagem ao intervalo, João Pereira não esperou para mudar. Mudou a ala esquerda, metendo Maxi Araújo e Conrad Harder para os lugares de Quenda e Edwards. Mas não teve qualquer efeito imediato. O Santa Clara continuou a defender-se bem e os “leões” só criaram uma verdadeira situação de perigo aos 69’, numa investida de Harder pela esquerda a que se seguiu um falhanço pouco característico de Gyökeres, sozinho na pequena área.

Já em modo desespero, uma pequena luz de esperança ainda se acendeu para o campeão nacional, quando, aos 83’, o árbitro assinalou penálti, a castigar uma falta de Gabriel sobre Maxi, mas o VAR aconselhou a revisão das imagens e o juiz de campo reverteu a decisão.

E o Sporting já não teve mais nada para dar. Ouviram-se assobios (não muitos), algo que já não se ouvia há muito tempo em Alvalade, mas que acabaram por ser suplantados pelos aplausos, não por esta noite, mas por muitas outras num passado recente. E as dúvidas mantêm-se: irá conseguir o Sporting sobreviver ao choque da nova liderança?