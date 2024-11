Fim-de-semana na TV: entre tribunas e orquestras, com vista para a Antárctida

CINEMA

Jackie

Cinemundo, sábado, 13h30

Com argumento de Noah Oppenheim e realização de Pablo Larraín, Jackie é um biopic sobre a primeira-dama, a partir do momento em que o marido, John F. Kennedy, sucumbe nos seus braços. Com Natalie Portman no papel titular, conta também com Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup e John Hurt, numa das suas últimas aparições em cinema. Foi nomeado para os Óscares de melhor actriz, banda sonora e guarda-roupa.

O Expatriado

AMC, sábado, 22h10

Thriller de acção realizado por Philipp Stölzi, a partir de um argumento de A.E. Amel. Ben Logan (Aaron Eckhart), ex-agente da CIA, muda-se para a Bélgica com a filha adolescente (Liana Liberato). Um dia, chega ao trabalho e encontra o escritório vazio. É então que percebe que está a ser perseguido pela própria agência, que eliminou todos os indícios da sua existência que tenciona matá-lo. Sabendo estar diante de uma conspiração muito além da sua compreensão, Logan vai ter de lutar contra o desconhecido para poder salvar a filha e a si próprio.

Virgem aos 40 Anos

Star Comedy, sábado, 22h31

Comédia de Judd Apatow com Steve Carell na pele de um homem de meia-idade que preserva algo que a maioria das pessoas à sua volta não tem: a virgindade. Mas os amigos estão empenhados em ajudar a “resolver” a situação.

Snu

RTP2, sábado, 23h22

Patrícia Sequeira filma a história da polémica relação entre Ebba Merete Seidenfaden (interpretada por Inês Castel-Branco), a dinamarquesa que veio para Portugal, ficou conhecida como Snu Abecassis e fundou as Publicações Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro (Pedro Almendra), fundador do PPD-PSD e, por 11 meses, primeiro-ministro de Portugal. Conheceram-se em 1976, ambos casados com outras pessoas, e morreram em 1980, quando o avião em que seguiam se despenhou em Camarate.

Miller’s Girl - A Favorita

TVCine Top, domingo, 21h30

Um thriller erótico escrito e dirigido por Jade Halley Bartlett, que aqui se estreia na realização. Jonathan Miller (Martin Freeman) dá aulas de escrita criativa numa escola secundária, onde se cruza com Cairo Sweet (Jenna Ortega), uma talentosa estudante que se vai dando a conhecer através dos textos que lhe entrega para corrigir e que o deixam fascinado. A certa altura, por mero capricho, ela resolve seduzi-lo.

Lamborghini: O Homem por Detrás da Lenda

AMC, domingo, 22h10

A vida pessoal e profissional de Ferruccio Lamborghini (1916-1993), incluindo a rivalidade com Enzo Ferrari, é retratada no filme que Bobby Moresco realizou a partir da biografia assinada por Tonino, filho de Ferruccio. Frank Grillo ocupa o papel principal.

Recomeçar

RTP1, domingo, 00h41

Uma jovem mulher, mãe de duas filhas e desapoiada pelo sistema, fogo do marido abusivo com as meninas e esforça-se por começar do zero noutro lugar, nem que para isso tenha de construir uma casa com as próprias mãos. Estreado em 2020, este filme dramático é realizado por Phyllida Lloyd, segundo um argumento de Malcolm Campbell e Clare Dunne, esta também protagonista.

SÉRIES

Tribuna Livre

RTP2, domingo, 22h07

Estreia. O novo programa da RTP2 é um objecto difícil de catalogar. Trata-se de uma colecção de debates sobre temas bem reais, tal como são reais os estudos, livros e artigos que os sustentam. “E para isto foi preciso fazer uma ficção”, resume Teresa Paixão, directora do canal e idealizadora desta espécie de É ou Não É? guionado.

Explicando melhor: cada episódio conta com actores a fazerem de especialistas num painel que discute um determinado tema, com Pedro Almendra no papel de moderador. Trocam argumentos que foram escritos por Eugénia de Vasconcellos, depois de um aturado processo de pesquisa.

Assim se promove, como refere o realizador, Luís Porto, “o pluralismo de opinião, sem tentar responder a nenhum tema de forma conclusiva, mas levantando questões, expondo ideias, para que o público tire as suas ilações”. Vêm aí questões como “mundo transparente, cultura ou dinheiro, o fim da civilização, woke, o conflito israelo-árabe, transumanismo e a nova ordem mundial”, revela a RTP.

A Orquestra

RTP2, domingo, 22h42

Também em estreia está esta produção dinamarquesa criada por Mikkel Munch-Fals, com dez episódios para acompanhar semanalmente. Mergulha no fosso de uma orquestra profissional para traçar um retrato tragicómico das dinâmicas entre os músicos nos bastidores, pautados por conflitos, pressão, rivalidades, hierarquias e expectativas que vão minando a harmonia.

DOCUMENTÁRIOS

Yacht Rock: A Dockumentary

Max, sábado, streaming

Estreia. Realizado por Garret Price e integrado na colecção de documentários Music Box, conta a história do yacht rock, nome dado ao estilo de música suave que, nos anos 1970 e 80, era feita por artistas como Toto, Michael McDonald, Kenny Loggins, Christopher Cross ou Steely Dan.

Tarrafal

RTP2, sábado, 3h05

Este documentário de Pedro Neves, feito em 2016, foca o Bairro S. João de Deus, no Porto, que foi parcialmente demolido há mais de 15 anos e ainda encontra ecos do bairro problemático que um dia existiu ali. Para lhe traçar o retrato, o realizador conta as histórias dos ex-habitantes.

Antárctida: Nos Confins do Mundo

Odisseia, domingo, 22h40

Depois d’O Lado Negro do Azeite, estreia-se mais um documentário ambiental com narração de Sandra Cóias, actriz, activista e embaixadora do Pacto Ecológico Europeu, e realização de Pedro Rego, fotógrafo de natureza e vida selvagem. Desta vez, o pretexto é o Dia da Antárctida, assinalado este domingo, e o propósito é “alertar para os problemas do aquecimento global num dos lugares mais inóspitos do planeta”.

MÚSICA

Concerto de Uma Noite de Verão

RTP2, domingo, 23h16

Em Junho, a soprano norueguesa Lise Davidsen juntou-se à Orquestra Filarmónica de Viena para o famoso concerto anual do agrupamento, nos jardins do Palácio de Schonbrunn. Regido pelo maestro letão Andris Nelsons, o programa deu particular atenção a composições de Wagner, Smetana e Verdi.

DANÇA

Arroz

RTP2, sábado, 22h01

O coreógrafo taiwanês Lin Hwai-min assina este espectáculo inspirado no ciclo de vida do arroz e dançado pela Cloud Gate Dance Theatre, ao som de música clássica oriental e ocidental.

Foto Arroz DR

CONCURSO

Masterchef Portugal

RTP1, sábado, 21h59

Está pronta a servir mais uma temporada da versão portuguesa da popular competição culinária, cozinhada aos sábados à noite na RTP. Rui Paula, Pedro Pena Bastos e Juliana Penteado formam o painel (renovado) de chefs-jurados residentes.

Criatividade, execução técnica e determinação são as qualidades procuradas nos aspirantes a chefs, que se vão prestando a vários desafios – incluindo uma novidade chamada Prova de Pressão – até só restar o vencedor. “Tudo começa num macrocasting realizado na Praça do Município, em Lisboa”, revela a estação pública, em que uma centena de concorrentes tenta conseguir um dos 30 aventais brancos que dão acesso à competição.

INFANTIL

SamSam (VP)

Panda, sábado, 15h

O pequeno SamSam é um super-herói em potência que aguarda ansiosamente a revelação dos seus superpoderes. Certo dia, conhece Mega Láctica, uma rapariga muito segura de si que o leva numa grande viagem de autodescoberta. Esta comédia de animação é dirigida por Tanguy de Kermel e inspira-se na banda desenhada criada por Serge Bloch, que também já derivou numa série animada.

Os Pinguins de Madagáscar (VP)

Disney Channel, domingo, 11h05

Spin-off da saga Madagáscar protagonizado por Capitão, Kowalski, Rico e Soldado. Agora, os pinguins integram uma tropa de elite que terá de unir forças (e algumas fraquezas) a outra equipa para defender os animais de um polvo maléfico. A realização é de Eric Darnell e Simon J. Smith.