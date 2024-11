A gripe das aves voltou em força nos Estados Unidos: “O risco pandémico é real”

Só entre 2021 e 2024 a gripe das aves provocou a morte de mais de 311 milhões de aves de capoeira em todo o mundo. Os números são devastadores, mas é a maior versatilidade do vírus que causa calafrios a cientistas e veterinários. Não é só um problema de aves de capoeira, mas também de aves selvagens, de mamíferos e, sobretudo agora, de humanos. A detecção de três casos de gripe das aves (do subtipo H5N1) em humanos sem qualquer contacto com quintas ou animais infectados – dois nos Estados Unidos e um no Canadá – devolve o centro das atenções a este vírus.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt