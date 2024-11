15 vinhos para substituir as peúgas nas ofertas de Natal

Oferecer vinho tem uma grande vantagem: há escolha para todas as bolsas. Com pouco dinheiro, podemos fazer boa figura e meter até algum sainete, ao passarmos por entendidos na arte.

O Natal está à porta…, mas o último não foi há pouco tempo? Foi mesmo. Parece que ainda estamos a ouvir George Michael, Mariah Carey… O tempo voa. Está de novo na hora de começar a pensar no presépio, nas rabanadas, nos sonhos, nos formigos, na aletria, no bolo-rei, nos presentes para os mais próximos. Se é daqueles que chega quase à noite da Consoada sem saber o que comprar, pense em ofertas práticas. Um livro, por exemplo, cai sempre bem e tem grande utilidade. Azeite e vinho também. Com sorte, ainda pode vir a desfrutar do que oferecer.