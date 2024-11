Surto de hepatite A no Algarve mantém-se activo, com 25 casos registados

Primeiro caso foi registado no Algarve a 15 de Agosto e o mais recente a 26 de Novembro. Existe já outro surto activo no concelho de Beja, com seis casos confirmados.

Um surto de hepatite A detectado na região do Algarve em Agosto mantém-se activo, com um total de 25 casos até esta sexta-feira, 29 de Novembro, na sua maioria em crianças e jovens, disse à Lusa a autoridade regional de saúde.

"Mantém-se activo um surto de hepatite A na região do Algarve, num total de 25 casos até à data, com notificação do primeiro caso a 15 de Agosto de 2024 e do mais recente a 26 de Novembro de 2024", informou a delegada regional de saúde do Algarve, em resposta à agência Lusa, após a Unidade de Saúde Pública (USP) do Baixo Alentejo ter revelado esta sexta-feira a existência de um surto de hepatite A em Beja, onde foram confirmados seis casos, com origem no Algarve.

No Algarve, o surto tem afectado predominantemente crianças e jovens, com 16 casos notificados, e também adultos (nove), incluindo uma profissional de saúde, acrescentou a autoridade regional de saúde. Os afectados são residentes em três aglomerados do concelho de Faro e noutro do concelho de Olhão, "em habitações com condições precárias de higiene e salubridade, o que favorece a transmissão deste tipo de doenças", explica a mesma fonte.

Segundo a autoridade de saúde, "fora desta comunidade, mas ligados epidemiologicamente a este surto", verificou-se um caso na região de Lisboa e Vale do Tejo, "onde a criança se encontrava transitoriamente com a família", e seis na região do Alentejo.

Todos os casos identificados foram sintomáticos, com febre, icterícia, acolia, dores abdominais, fadiga, anorexia, náuseas e vómitos, entre outros. A delegada regional de saúde do Algarve adianta que foi feita uma investigação epidemiológica, incluindo ambiental, que se revelou, contudo, "inconclusiva quanto à origem do surto".

Para evitar a transmissão da doença foram realizadas a identificação de contactos, a vacinação contra a hepatite A, sendo que 157 pessoas elegíveis para o efeito "aceitaram ser vacinadas", e acções de informação às famílias afectadas.

Quanto a medidas de prevenção da transmissão, realizaram-se reuniões com os responsáveis dos municípios onde o surto permanece activo, envolvendo também instituições e organizações não-governamentais que prestam apoio a populações mais vulneráveis.

A delegada regional de saúde do Algarve salienta "a importância da implementação das medidas de prevenção da transmissão e o reforço da vacinação entre os indivíduos em maior risco de exposição" e solicita, em caso de suspeita, contactar o SNS24 (808 24 24 24) para triagem e aconselhamento.

A Unidade de Saúde Pública (USP) do Baixo Alentejo informou esta sexta-feira que está em curso um surto de hepatite A, com origem no Algarve, tendo sido confirmados seis casos no bairro das Pedreiras, em Beja. Em comunicado, a Unidade de Saúde do Baixo Alentejo adianta ter sido realizada, como medida de prevenção e mitigação da transmissão da doença, uma campanha de vacinação comunitária no bairro das Pedreiras de 22 a 25 de Outubro.

Foram vacinadas 153 crianças com idades até aos 18 anos, acrescenta a USP, referindo que a vacinação foi dirigida à população com indicação neste surto e incluiu acções de sensibilização e promoção das medidas preventivas da transmissão da doença.

De acordo com a USP, o primeiro caso de hepatite A no Baixo Alentejo foi registado em 18 de Setembro e o último, associado ao surto do bairro das Pedreiras, teve início de sintomas há mais de um mês.