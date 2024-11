Inquérito sobre casa de Montenegro a dias de ser concluído. PJ não encontrou crime

A Polícia Judiciária não encontrou indícios de crime no inquérito relacionado com os benefícios fiscais atribuídos à casa do actual primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Espinho. A notícia foi avançada pela NOW, sabendo o PÚBLICO que o Ministério Público se prepara para nos próximos dias concluir o inquérito-crime.

Esta sexta-feira, o PÚBLICO voltou a confirmar que o Ministério Público deverá proferir nos próximos dias o despacho final deste inquérito, aberto há cerca de um ano, e que as conclusões não devem ser muito diferentes das que chegou a Polícia Judiciária, que não encontrou qualquer crime no comportamento de Luís Montenegro. Tudo indica, por isso, que o Departamento de Investigação e Acção Penal Regional do Porto deverá arquivar este caso.

No centro da investigação está uma obra que foi considerada como sendo de reabilitação, mas que consistiu numa nova construção, uma moradia de luxo com seis pisos perto da Praia Azul, uma informação que o PÚBLICO confirmou através da consulta do processo de licenciamento camarário.

Os documentos que o PÚBLICO consultou na autarquia mostram que desde o início do processo se falava numa "nova construção". Uma informação de Novembro de 2015, uns dias depois de Montenegro dar entrada do processo no município, um técnico resume que o requerente pretendia "a demolição da construção existente" que se encontrava "em muito mau estado de conservação", para construir uma "nova habitação unifamiliar".

Graças à empreitada ter sido considerada como sendo de reabilitação, e não obra nova, Luís Montenegro terá poupado cerca de cem mil euros em IVA. O pedido do social-democrata nesse sentido foi feito à autarquia numa altura em que estava à frente da Câmara de Espinho um amigo do actual líder do PSD, Pinto Moreira, mas foi despachado favoravelmente já no tempo do seu sucessor, o socialista Miguel Reis.

A decisão foi tomada a 7 de Fevereiro de 2022 em reunião de câmara, com três votos a favor do PS e três abstenções do PSD, tendo-se considerado que o imóvel da Avenida 8 "reúne os requisitos para atribuição dos benefícios fiscais". Curioso é que os vereadores sociais-democratas fizeram questão de deixar escrito na acta que se abstiveram: "tendo em conta que a decisão sobre o pedido de certidão, em causa, é da competência do presidente da câmara que tem o pelouro das Obras Particulares e do Planeamento Estratégico, não tendo os vereadores da oposição qualquer interferência ou acompanhamento dos procedimentos legais".

Tanto Pinto Moreira como Miguel Reis estão a ser julgados no Tribunal de Espinho por crimes económico-financeiros, sendo imputado a Pinto Moreira, que entretanto se tinha tornado deputado, o recebimento de 50 mil euros para favorecer um empreendimento de um grupo económico Pessegueiro, que detém uma rede de talhos com aquele nome.