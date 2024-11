Fisiculturista brasileiro usa técnica japonesa na busca por títulos em Portugal

Sem patrocinador, apenas com apoio de conhecedores da medicina japonesa, o carioca Leonardo Lima disputará o Wabba e o Hercules Olympia neste domingo, no Casino do Estoril.

O carioca Leonardo Lima, 41 anos, não esconde a ansiedade. Mas faz questão de deixar claro que nada lhe tira a concentração diante do desafio de conciliar o trabalho e os treinos em Lisboa para representar o Brasil nos campeonatos Wabba e Hercules Olympia, neste domingo (01/12), no Casino do Estoril. O objetivo dele é conquistar títulos nas disputas para avançar na internacionalização da carreira como fisiculturista.

Leonardo, que mora em Lisboa há um ano e disputará as provas na categoria Mens Phsysique, buscou, na tradicional medicina japonesa, o caminho para a preparação física visando as provas em Portugal. Campeão na categoria Mens Psysique, no Arnold South América, o atleta conta que optou por fixar residência em Portugal para fugir da violência no Rio de Janeiro. “Estou vivendo em Portugal com mais tranquilidade, fora da bolha de violência constante no Rio. Aos poucos, vou formando uma nova rede de apoio e estratégias para me manter competitivo no fisiculturismo”, afirma.

Foto Leonardo Lima no emprego no armazém de uma empresa de soluções em engenharia e assistência técnica para climatização Arquivo pessoal

Em território luso, Leonardo conseguiu um trabalho como despachante de equipamentos e materiais. Foi uma virada na vida dele, que, no Brasil, atuava com educação física e gerenciava uma loja de colchões. “Assim que a situação se estabilizou em Portugal, trouxe minha família para morar comigo. Minha esposa e meus filhos chegaram em maio deste ano”, diz ele, cuja trajetória no fisiculturismo começou em 2013, quando assistiu da plateia uma edição do Arnold Classic, no Brasil. “Dois anos depois, em 2015, já era personal trainer e surfista e participei do primeiro meu campeonato”, lembra.

Treinos com trabalho

O atleta ressalta, porém, que, ao longo dos últimos anos no Rio, não conseguiu se dedicar apenas ao esporte, pois precisava conciliar a rotina de treinos com trabalhos em academias. Em Portugal, não está sendo diferente. Os treinos e as competições caminham em paralelo ao emprego num armazém de uma empresa de soluções em engenharia e assistência técnica para climatização. “Nunca tive apoios, mas não consigo abandonar a minha paixão pelo fisiculturismo. Por isso, trabalho em outras áreas e tento organizar o meu dia de modo que consiga destinar um tempo fixo para os meus treinos e a preparação para as competições. Às vezes, vou para a academia muito cedo ou no final do turno de trabalho, à noite”, assinala.

Com títulos em quatro competições — Arnold South América, Mr. Olympia, Campeonato Nacional Brasil e Campeonato do Rio de Janeiro —, Leonardo tem a exata noção de que vencer em Portugal será um passo crucial para a sua carreira. As premiações podem render um valor em dinheiro e o cartão profissional de fisiculturismo, além de abrir espaço para sua participação na edição 2025 do Mister Olympia, em Las Vegas, a maior prova mundial da modalidade.

A falta de patrocínios não desanima o atleta. Segundo ele, em Portugal, definiu estratégias diferentes para se preparar para as provas deste fim de semana. Ele é acompanhado virtualmente por um nutricionista brasileiro e adotou as técnicas da medicina japonesa para fortalecer a musculatura e equilibrar a mente. “A minha rotina é baseada em treinos e alimentação regrada. Tenho acompanhamento do meu nutricionista brasileiro, via internet, diz.

Na capital portuguesa, ele integrou as terapias japonesas na preparação para as provas. “Isso foi possível graças Nipon Spa Japonês, o primeiro a apostar em mim na Europa. O mestre Soichiro Matsumoto e a terapeuta Vanessa Nascimento estão me auxiliando na preparação corporal, com técnicas para soltar a musculatura e equilibrar a ansiedade, que começa a apertar quando se aproxima a data das provas”, assinala.