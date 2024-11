Sócrates não estará presente no Parlamento na sessão solene dedicada a Mário Soares

O antigo primeiro-ministro José Sócrates afirmou esta sexta-feira à agência Lusa que não vai estar presente na Assembleia da República, no próximo dia 6 de Dezembro, na sessão solene do centenário do nascimento de Mário Soares.

José Sócrates, que liderou o PS entre 2004 e 2011 e chefiou dois governos entre 2005 e 2011, referiu que já respondeu ao protocolo do Parlamento comunicando que não estará na sessão solene dedicada ao fundador e primeiro líder dos socialistas.

"A sessão solene é sobre Mário Soares e não sobre mim. Julgo que todos compreendem", declarou José Sócrates à agência Lusa.

O protocolo que o Parlamento usará em relação à lista de convidados para a sessão solene sobre Mário Soares segue, em linhas gerais, os que foram aplicados nas cerimónias da revolução de 25 de Abril de 1974 ou, mais recentemente, da operação militar de 25 de Novembro de 1975.

Apesar de os antigos primeiros-ministros serem sempre convidados para as sessões solenes realizadas na Assembleia da República, tal como acontece com antigos chefes de Estado e presidentes do Parlamento, José Sócrates não tem estado presente.