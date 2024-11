Pendões nas janelas do Parlamento são crime? É duvidoso, e regras podem nem chegar para punir deputados

Vários juristas entendem que a actuação dos deputados do Chega, que penduraram pendões com propaganda política na fachada do Parlamento esta sexta-feira, dificilmente constituirá crime, apesar da convicção nesse sentido manifestada pela líder do PAN, Inês Sousa Real.

