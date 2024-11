Governo amarra PS e Chega à execução do Orçamento e já antevê eleições antecipadas

Ainda a aprovação final do Orçamento do Estado (OE) para 2025 com a ajuda da abstenção do PS ecoava nas notícias à hora certa das televisões e rádios e já o primeiro-ministro ensaiava a argumentação para o caso de a execução orçamental do próximo ano derrapar. Este Orçamento “é do Governo, dos dois partidos que o suportam na Assembleia da República, mas tem a co-responsabilidade do PS e do Chega” por incluir medidas de peso destes partidos “aprovadas contra a vontade” do executivo, avisou Luís Montenegro à saída do plenário.

