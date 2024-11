Quem ganhou e quem perdeu no processo orçamental?

Está aprovado o Orçamento do Estado para 2025, viabilizado com os votos a favor do PSD, CDS e com a abstenção do PS. Chega, PCP, Livre, BE, PAN e IL votaram contra o primeiro orçamento do Estado apresentado por Luís Montenegro e Joaquim Miranda Sarmento. No momento de aprovação, o primeiro-ministro deu um abraço ao ministro das Finanças. Depois das alterações ao documento, quem pode festejar uma "vitória" neste processo?

