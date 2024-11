A conferência de imprensa de Luís Montenegro: uma solenidade cheia de vazio. P24 com José Luís Carneiro

Portugal é um país seguro. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Mas é preciso não "viver à sombra da bananeira" de uma performance passada.

O primeiro-ministro anunciou uma comunicação ao país sobre o tema da segurança interna para o horário nobre dos Telejornais. Naturalmente, as perguntas e a ansiedade multiplicaram-se. O que teria acontecido? Teriam as forças de segurança descoberto redes criminosas que põem em causa a segurança dos cidadãos?

Andaria no ar uma ameaça que justificava aviso aos portugueses, obrigando-nos a mobilizar-se e a preparar-se para um cenário gravoso? Estaria em causa uma mudança radical na política ou de meios para atacar a criminalidade como a que se exibiu há semanas nos conflitos nos bairros da cintura de Grande Lisboa? Não. Nada disso. Luís Montenegro limitou-se a dizer o que costumamos ouvir em conferências de rotina do comandante da PSP ou, vá lá, da ministra da Administração Interna.

Como pode ser interpretada a gestão política do primeiro-ministro num tema sensível com é o da segurança? Com anúncios destes, Luís Montenegro tranquiliza a população ou, pelo contrário, reforça as suas percepções sobre a insegurança do país?

Para encontrar respostas, recebemos neste episódio do P24 o anterior ministro da Administração Interna, o socialista José Luís Carneiro. Deputado e opositor de Pedro Nunes Santos nas últimas eleições internas do Partido Socialista, José Luís Carneiro, 53 anos, é licenciado em Relações Internacionais e mestre em Estudos Africanos.

