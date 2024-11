Aguiar-Branco condena “vandalização política”, PAN e Livre ponderam queixa-crime contra o Chega

“Uma vandalização política” de um monumento nacional, típica de “crianças mal comportadas” e de um “bando de delinquentes”. Do presidente da Assembleia da República e do CDS ao BE, o Parlamento falou a uma só voz para repudiar as faixas colocadas pelo Chega nas janelas da Assembleia da República, uma acção que viola as regras de funcionamento do Parlamento. Livre e PAN ponderam apresentar queixa-crime contra o Chega “por uma apropriação abusiva nunca vista em democracia”. Nas faixas, lia-se que o Orçamento “Aumenta o salário dos políticos”, embora não tenha sido aprovado qualquer aumento, mas o fim do corte de 5% imposto em 2010.

