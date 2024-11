O pragmatismo habitual da habitação

Por Portas e Janelas é um programa de arquitectura que abre as portas e as janelas de Belém, do Palácio Sinel de Cordes e da Real Vinícola. Um diálogo entre as principais instituições programadoras de arquitectura: o MAC/CCB Centro de Arquitectura – Garagem Sul, a Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Casa da Arquitectura. Todas as semanas um episódio novo, uma instituição diferente.

Neste episódio, convidámos os arquitectos Eduardo Souto de Moura e Nuno Sampaio para uma conversa sobre um tema tão premente como o da habitação, sob a moderação do Carlos Machado e Moura.

Naturalmente, e porque será impossível dissociá-lo de um contexto socioeconómico e político, a conversa desenvolve-se em torno das alterações legislativas nacionais e do rumo que a profissão tem tomado, em comparação com diferentes exemplos europeus. Discute-se ainda a habitação sob o ponto de vista do programa, da experimentação ou da normalização tipológica e construtiva, bem como novos modelos de habitação e coabitação em resposta a alterações demográficas e sociais.

O contexto socioeconómico e político, as alterações legislativas e os desafios da profissão não retiram o entusiasmo a Eduardo Souto de Moura, que nos deixa esta imagem poética do arquitecto-heterónimo: aquele que terá de ser capaz de absorver e de se revelar no desenho de uma casa. E fá-lo com a mesma entrega com que, através do seu pragmatismo habitual, discute a aplicação do pormenor da porta universal.

Assim, chegamos ao fim do programa Por Portas e Janelas, onde, durante 12 episódios, abordámos diversas temáticas em diálogo com as principais instituições. Agora encerramos este ciclo de conversas que nos conduziram a novas matérias, técnicas e discursos, abrindo janelas sobre as cidades, os problemas e as perspectivas.