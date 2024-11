Operadora britânica cria bot de “avozinha” para enganar burlões

Daisy já esteve à conversa com autores de burlas durante 40 minutos. Responde às perguntas de quem está do outro lado e até fornece dados bancários, mas também fala sobre família e tricô.

A operadora de telecomunicações Virgin Media O2, do Reino Unido, criou um bot com “voz de avozinha” com recurso a inteligência artificial (IA) que atende chamadas de telemóvel de tentativas de burla para que as pessoas não tenham de o fazer.

Em comunicado, a empresa explica que o chatbot Daisy agrupa vários modelos de IA que foram treinados para ouvir e transcrever o que os autores das burlas dizem e, de seguida, responder. Tal como numa conversa entre duas pessoas, afirma a empresa, tudo isto é feito em segundos.

Além da voz de idosa, que, destaca a Virgin Media O2, torna o chatbot “indistinguível de uma pessoa real”, Daisy também tem gostos geralmente atribuídos aos mais velhos: não percebe grande coisa de tecnologia, tem um gato chamado Fluffy, gosta de tricotar, de conversar sobre a família e até fornece dados bancários (ainda que errados) a quem está do outro lado da chamada, escreve a Euronews.

“Na qualidade de Head of Scammer Relations (responsável pelas relações com burlões, em tradução livre), a missão desta avozinha com IA de última geração é falar com os burlões e fazê-los perder o máximo de tempo possível com conversas intermináveis semelhantes às dos humanos para os afastar e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a necessidade de se manterem vigilantes, uma vez que o Reino Unido regista um aumento de fraudes”, lê-se no site da operadora.

De acordo com a empresa, Daisy é “o alvo perfeito para os burlões”, desde logo porque tem “todo o tempo do mundo” para conversar, alegam no vídeo de apresentação.

O chatbot foi lançado dia 14 de Novembro e conseguiu manter uma conversa telefónica de 40 minutos com vários burlões — que nunca suspeitaram que não estavam a falar com uma idosa.

No entanto, reforça a operadora no final do vídeo, os idosos não são as únicas pessoas burladas no Reino Unido e, por isso, pede aos clientes para denunciarem chamadas ou mensagens fraudulentas gratuitamente para o número 7726. Desta forma, consegue investigar e bloquear mais rapidamente os números utilizados.

Segundo a Euronews, que cita um relatório de Fevereiro da empresa de serviços de auditoria financeira BDO, as tentativas de burla no Reino Unido têm aumentado nos últimos anos, sendo que, em 2023, as transferências com origem em fraudes atingiram os 2,69 mil milhões de euros.

A Virgin Media O2 acrescenta que 69% dos residentes no Reino Unido foram burlados até agora e estima que 22% seja alvo de tentativa de fraude por semana, lê-se no site. Só no ano passado, a operadora diz ter interceptado mais de 300 milhões de euros em transferências suspeitas. Ou seja, uma a cada dois minutos.

Em Portugal, conforme noticiou o Jornal de Notícias, a polícia judiciária recebeu mais de 18.800 queixas de burlas informáticas em 2023.