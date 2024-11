O significante vazio da autodeterminação do povo palestiniano

A comemoração, ano após ano, do Dia de Solidariedade para com o Povo Palestiniano, é o reconhecimento pela ONU da sua própria incapacidade para fazer cumprir as resoluções que aprovou.

A “questão” da Palestina e da solidariedade com o povo palestiniano é um significante vazio que as Nações Unidas têm vindo a eternizar desde 1977. Significa isto que, enquanto o discurso institucional desta organização internacional, todos os anos, no dia 29 de novembro, projeta uma imagem de solidariedade, de empatia e de apelos à paz, o povo palestiniano, entalado entre a negação subversiva crescente das elites sionistas e a distopia dos grupos e movimentos islamistas, vive momentos de extrema violência e precaridade.

Então, falar da “questão” da Palestina é falar do quê? Não vou fazer um traçado cronológico das raízes de um conflito milenar entre Israel e a Palestina, vou outrossim tentar recuar há umas décadas – sem grande precisão, há uns 70 anos – ao início de um certo tempo de catástrofe, que foi para o povo palestiniano o dos anos subsequentes a 1947 quando Israel passou a ocupar 78% do território da Palestina, indo contra a Resolução 181 das Nações Unidas que lhe atribuía 53,5% em oposição aos restantes 45,4% que permaneceriam nas mãos dos palestinianos. Esta ocupação teve como consequência a transformação violenta do território e a expulsão de mais de metade da população palestiniana. Facto indubitável é que, desde dessa data, naquilo a que se chama em árabe al-Nakba (a catástrofe), com as sucessivas guerras que lhe seguiram, sempre com vantagem para Israel, centenas de povoações, cidades inteiras ou pequenas aldeias, foram apagadas do mapa ou reduzidas a ruínas abandonadas à espera de que o tempo as engula.

Um muro com milhares de quilómetros construído por Israel a pretexto da sua segurança serpenteia por montes e vales, reduzindo o quotidiano do povo palestiniano a uma vivência arrasadora e segregadora. O mesmo se pode dizer da malha intrincada de postos de controlo que tornam impossível a circulação e rompem a contiguidade geográfica de todo o território. Em suma, e para não complexificar excessivamente este cenário, o que é importante reter é que a deslocação forçada da população palestiniana decorre de uma estratégia política de limpeza étnica praticada pelo Estado de Israel, através de operações militares, da negação de direito de residência, do regime discricionário de autorizações administrativas, da confiscação de terras, da segregação e discriminação étnica, da negação de acesso a recursos naturais e serviços, da negação do direito ao regresso, de prisões e tortura, da violência praticada pelos habitantes dos colonatos com total impunidade. As violações persistem e reproduzem-se como temos vindo a assistir diariamente e por isso considero ser cada vez mais legítimo falarmos de um quadro de genocídio que vem sendo legitimado pela comunidade internacional a troco de interesses económicos na região. É esta fluidez cronológica de violações de direitos fundamentais que me leva a poder dizer que o que aqui chamo de significante vazio se torna fácil de perceber e difícil de aceitar. Não parece que seja previsível este rumo se alterar de forma abrupta, mas estas observações justificam a advertência para que ações concretas sejam tomadas.

À luz do que ficou dito, os contextos históricos e políticos ajudam a explicar o motivo pelo qual, em 1977, dez anos após a total ocupação da Palestina, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu, através da Resolução 32/40B, o dia 29 de novembro como o Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestiniano. Mas a outra face da encenação do discurso "onusiano" é o reconhecimento tácito da sua própria incapacidade para fazer cumprir as resoluções que aprovou. Quanto ao propósito de se assinalar esta data é não só destacar as dimensões históricas e humanitárias da luta palestiniana, mas também o apelo para um renovado empenho e envolvimento na procura de uma resolução pacífica e equitativa que garanta a concretização dos direitos e aspirações legítimas, tanto dos palestinianos como dos israelitas.

Portanto, e para terminar, perante as evidências da tragédia em Gaza, a celebração desta data não deve ser apenas um apelo à solidariedade, mas uma oportunidade para se encetarem ações concretas que se imponham aos efeitos devastadores dos direitos humanos, nomeadamente o do direito à vida. Mas não chega. Urge alterar a correlação de forças entre Israel e a Palestina. Porventura, começar pelo reconhecimento do direito à existência de dois Estados pode ser o primeiro passo.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico