A importância da definição de políticas públicas em Educação

As desigualdades no acesso ao ensino superior permanecem como um dos desafios mais persistentes das políticas públicas em Portugal, mesmo num sistema que se orgulha de estar massificado e acessível.

Assegurar a equidade no acesso ao ensino superior é preocupação de muitos governos, não foi resolvida pela massificação dos sistemas de ensino superior. Nos sistemas massificados, como é o caso de Portugal, em que existe lugar para todos os candidatos, uma dificuldade consiste em assegurar que todos os estudantes têm recursos para frequentar um curso. Outra dificuldade é conseguir assegurar o acesso dos candidatos aos cursos da sua preferência, dificuldade que afeta mais os estudantes provenientes das classes desfavorecidas. O apoio social aos estudantes dessas classes é fundamental para minorar as desigualdades no acesso, quer por permitir a frequência, quer por facilitar a ida para localidades onde são lecionados os cursos da sua preferência.

O estudo do EDULOG, o think tank para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo, sobre a situação dos estudantes em Lisboa e Porto surgiu em resposta a um pedido das Federações Académicas das duas cidades. A sua importância resulta da avaliação que é feita das dificuldades que os estudantes encontram durante a frequência dos cursos e da eficácia do apoio social em as minorar.

Dois problemas do apoio social merecem destaque. O primeiro é o valor demasiado baixo do limiar de rendimentos para ter direito a uma bolsa de estudos. Em 2023/24 só tiveram direito a bolsa de estudos os estudantes de famílias com um rendimento anual per capita inferior a 11.050 Euros (789,28 Euros/mês, pagos 14 vezes, sendo de 760 Euros o salário mínimo em 2023) e património mobiliário inferior a 115.303 Euros.

O segundo problema é o valor baixo das bolsas que, em cerca de 2/3 dos casos, se limitam ao pagamento das propinas (agora adicionado de 25%). Como ao valor da bolsa máxima é subtraído o rendimento per capita da família, só um estudante de uma família de rendimento nulo poderia ter essa bolsa máxima. Em 2023/24, um estudante, filho único de um casal com um só salário mínimo em 2022, teria disponível, durante dez meses, depois de pagar as propinas, cerca de 200 Euros/mês (ou menos de 7 Euros/dia) para despesas (eventualmente acrescido de 25 Euros para transportes e complemento de alojamento se estivesse deslocado).

Nos últimos anos, o alojamento, em Lisboa e Porto, tornou-se um problema dramático, tendo a expansão do alojamento local contribuído para diminuir a oferta de quartos para estudantes e subir o valor das rendas. Embora o Governo atribua um complemento de alojamento aos estudantes deslocados sem vaga numa residência estudantil, para o receber eles devem comprovar as despesas, sendo confrontados com a recusa de cerca de metade dos senhorios em formalizar os contratos ou passar recibos.

A situação em Lisboa e Porto é particularmente complexa porque as suas instituições de ensino superior atraem muitos estudantes de outras localidades e as vagas disponíveis no ensino público são insuficientes, sendo muito inferiores ao número de estudantes locais que completam o ensino secundário. O grande número de estudantes deslocados, que competem por uma vaga com os estudantes locais, cria problemas de alojamento que só serão atenuados na medida em que novas residências estudantis sejam disponibilizadas.

O relatório do EDULOG vem, assim, tornar evidente a necessidade de uma revisão profunda do sistema de apoio social no ensino superior.

Em Portugal é necessária uma mudança das políticas públicas devido a duas dificuldades importantes. Uma é a incapacidade de avaliar as consequências da legislação que é mudada a sentimento (partidário) sem base em evidências comprovadas. A outra é a incapacidade de fazer previsões. Em vez de antecipar problemas, só quando eles ocorrem se olha para soluções. Veja-se o caso da falta de professores, da falta de médicos ou agora a falta de alojamento estudantil. Durante muitos anos não foram construídas novas residências no ensino superior, pelo que a crise atual era inevitável, tendo sido agravada pelo aumento do número de alunos e pelo desenvolvimento do alojamento local. Espero que estudos como os do EDULOG possam contribuir para a desejável mudança.

Coordenador Científico do Conselho Consultivo do EDULOG, think tank para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico